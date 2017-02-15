 ” البترول” تستعد لتنظيم أكبر فعالية تطوعية في المنطقة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القبض على عمالة ضبط معهم جمل هزيل بالعقيق في الباحة بلدي دومة الجندل يبحث مع آمين الجوف بعض الطلبات 47 ألف طفل سعودي يعانون من فقدان السمع وزير الصحة يكرم زهاء الحربي ” البترول” تستعد لتنظيم أكبر فعالية تطوعية في المنطقة الشرقية “حساب المواطن”: عدد المستفيدين بلغ 10.5 مليون.. ويجب الإفصاح عن دخل “أوبر” و”كريم” الجيش اليمني يستعيد جبل النار الاستراتيجي شرق المخا فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد المشروعات المنفذة في طاجيكستان ويوقع عددًا من البرامج واشنطن تتهم الصين ببناء هياكل لصواريخ ببحر الصين الجنوبي محمد بن راشد: الظروف مهيأة لترسيخ التكامل بين المملكة والإمارات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تخيم على معظم مناطق المملكة الشؤون الإسلامية بعسير تنفذ 2843 منشطاً دعوياً خلال العام الحالي

” البترول” تستعد لتنظيم أكبر فعالية تطوعية في المنطقة الشرقية

” البترول” تستعد لتنظيم أكبر فعالية تطوعية في المنطقة الشرقية
المناطق- عبدالله السعيدي

32 فرقة تطوعية من طلاب جامعة الملك فهد يستعدون لبدء أكبر فعالية تطوعية في المنطقة الشرقية: مهرجان “اليوم التطوعي التاسع”، وذلك يوم السبت 28 جمادى الأولى 1438هـ، ليمثل أهم مساقات العمل التطوعي بالجامعة والمستمرة على مدار العام.

المهرجان في نسخته التاسعة، ويدشن نشاطاته معالي مدير الجامعة د. خالد بن صالح السلطان، يقوم على جهود طلاب الجامعة إدارةً وتنظيماً وتنفيذاً، من خلال وحدة العمل التطوعي التابعة لعمادة شؤون الطلاب.

وخلال تاريخه الممتد عبر تسعة أعوام، صار مهرجان اليوم التطوعي بمثابة الهدية السنوية التي يقدمها منسوبو الجامعة لأهالي المنطقة الشرقية من خلال 1600 متطوع مسجلين للآن، ما يمثل زيادة قدرها 30% عن متطوعي العام الماضي، من طلاب وأساتذة وموظفين وخريجين، سيقسمون إلى 32 فرقة ستنفذ 12 ألف ساعة تطوعية خلال يوم المهرجان بالتعاون مع 19 جهة حكومية وأهلية وغير ربحية.

تشمل فعاليات المهرجان 8 برامج أساسية هي: صيانة المرافق العامة، والاهتمام بالبيئة، برامج الأطفال، برامج المسنين، المراكز الإصلاحية، برنامج شكراً (يُقدم للعمال)،زيارات المستشفيات ودور ذوي الاحتياجات الخاصة، برامج الأسر المحتاجة، السلامة المرورية .

وذكر عميد شؤون الطلاب د. أحمد العجيري أن المشاركة في اليوم التطوعي هي جزء من منظومة الجامعة لإعداد الخريج المؤهل بكافة أدوات التميّز والعطاء، كمواطن فاعل ومؤثر في مجتمعه. وهي فرصة للمشاركين من منسوبي الجامعة ليقولوا من القلب شكراً لهذا البلد، على كل ما قدم لهم ولجامعتهم العريقة عبر السنين، وليوطدوا أواصر الصداقة والانتماء المسؤولية مع مجتمعهم بأفراده ومؤسساته.

وأشار إلى أن طلاب الجامعة يساهمون سنوياً من خلال المهرجان ومن خلال المقررات الدراسية بأنشطة تنمي فيهم روح المبادرة ونفع المجتمع وذلك بالتطوع في المؤسسات المجتمعية والخيرية والحكومية بأوقاتهم وجهودهم، أو من خلال تنفيذ مشاريع دراسية موجهة لخدمة المجتمع وحل مشكلاته، في إطار ما يعرف بـ “التعليم بالخدمة”.
unnamed (11)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>