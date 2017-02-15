وزير الصحة يكرم زهاء الحربي

كرم معالي وزير الصحة د/توفيق الربيعة اليوم الأخصائية أول زهاء الحربي ومنحها درع التميز نظير دورها الفعال في تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية وذلك بمكتبه بوزارة الصحة من جهتها عبرت د. زهاء الحربي عن سعادتها بهذا التكريم معبره عن شكرها لمعالي وزير الصحة ومدير عام التوعية الصحية وتعزيز الصحة د/فهد العمري ومدير عام صحة منطقة الرياض د/ناصر الدوسري والمساعد بصحة منطقة الرياض للصحه العامه د/فهد بن خالد البليهي ود/ ريم الشمري مساعد المساعد للصحه العامه بصحة منطقة الرياض على الدعم الذي قدموه لها وللعاملين بالصحة العامة والخدمة المجتمعية.

يذكر أن الاخصائية زهاء الحربي تحمل درجة الماجستير في الصحة العامة من جامعة الملك سعود للعلوم الصحيه بالرياض وحققت رسالتها افضل رسالة عن صحة المرأة الجسدية والنفسية والاجتماعية وعوامل الخطورة في مدينة الرياض لعام ٢٠١٦