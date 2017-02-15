 بلدي دومة الجندل يبحث مع آمين الجوف بعض الطلبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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بلدي دومة الجندل يبحث مع آمين الجوف بعض الطلبات

بلدي دومة الجندل يبحث مع آمين الجوف بعض الطلبات
المناطق - دومة الجندل

بحث رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل مع سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني بعض الطلبات ذات الشأن البلدي .
ورحب القحطاني  بالمجلس برئاسة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم وحضور رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المحمد و أعضاء المجلس مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تزيد من التجانس والتناغم في العمل البلدي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتي هذا اللقاء ضمن خطة المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل؛ قام المجلس برئاسة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم، والمهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق رئيس بلدية دومة الجندل وأعضاء المجلس، بزيارة لسعادة أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، وذلك في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٨/٥/٢٣؛ وتهدف الزيارة لمناقشة العديد من الموضوعات التي تسهم في تطوير الخدمات البلدية في محافظة دومة الجندل، ومنها: رفع فئة بلدية دومة الجندل، وتطوير بحيرة دومة الجندل، وقد أكد الأمين بجاهزية الدراسة لتطوير البحيرة، ونوقش في اللقاء موضوعات أخرى، وقد أبدى سعادة الأمين اهتمامه بهذه الموضوعات، وأيضا دعم بلدية محافظة دومة الجندل، واتسم اللقاء بالحوار والشفافية والموضوعية، وفي نهاية اللقاء قدم رئيس وأعضاء المجلس الشكر والتقدير لسعادة الأمين على هذا اللقاء.

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