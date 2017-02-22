 انطلاق فعاليات المنتدى الخامس للمرشدين السياحيين السعوديين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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انطلاق فعاليات المنتدى الخامس للمرشدين السياحيين السعوديين

انطلاق فعاليات المنتدى الخامس للمرشدين السياحيين السعوديين
المناطق - الرياض

انطلقت في الرياض اعمال منتدى المرشدين السياحيين السعوديين في يومه الاول، بمناقشة تجارب عالمية في مجال الارشاد السياحي قدمها الدكتور يوسف رشيد زريقات من الأردن.
وتناول المشرف العام على مشروع تطوير المسارات الاستراتيجية السياحية، عبدالله ابراهيم مطاعن.. المسارات السياحية ودور الارشاد السياحي، وحول تدريب وتأهيل المرشدين تحدث بدر عبدالله العبيد مدير إدارة توطين المهن السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
تجربة نادي الارشاد السياحي في جامعة الملك سعود قدمها المهندس ماجد المهنا.وتطرق الدكتور محمد اسماعيل ابو العطا من قسم ادارة موارد التراث والارشاد السياحي بجامعة الملك سعود الى دور كلية السياحة والاثار بجامعة الملك سعود في مجال اعداد المرشدين السياحيين.
واختتمت فعاليات الجلسات بمناقشة قيم المرشد السياحي.. بإدارة وتقديم الدكتور سعد الخلف مؤسس ومدير شركة الرواد للقيم.

يشهد اليوم الثاني للمنتدى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الحفل الختامي للمنتدى وتكريم المرشدين المميزين من كافة مناطق المملكة، وتكريم الداعمين لنشاط الإرشاد السياحي.
يصاحب فعاليات المنتدى رحلات في “مسارات الرياض السياحية” للتعريف بالمواقع والمعالم، والترويج لمدينة الرياض كوجهة سياحية جاذبة.

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