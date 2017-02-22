 “هلال عسير” يدشن برنامج القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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“هلال عسير” يدشن برنامج القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف

“هلال عسير” يدشن برنامج القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف
المناطق - عسير

دشنت هيئة الهلال الأحمر بعسير برنامج القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بالمركز العام للهيئة بمدينة الرياض وبالتعاون مع الجمعية الأمريكية لمسعفي طب الطوارئ قبل أمس الاثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة عسير محمد الشهري أن البرنامج يحتوي على عدد من الدورات بمعدل ثلاثة ايام للدورة الواحدة يتم تغطية الجزء النظري في اليوم الأول وتخصيص اليومين الاخريين للتطبيق العملي وفق السياسات والانظمة الدولية فيما يخص القيادة الآمنة تحت أشراف مدربين معتمدين من الهيئة.

وحيث استضافت منطقه عسير هذه الدورات لبقيه المناطق التابعه للمنطقه(جازان ونجران والباحه)
ومن المزمع تنفيذ ما يقارب ( 7 ) دورات قادمة يلتحق بها منسوبي الهيئة العاملين في الميدان والمكلفين بقيادة سيارات الإسعاف في كافة المراكز الإسعافية التابعة للهيئة

هذا وقد تابع مدير عام هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير الاستاذ/محمد بن عبدالله بن مزهر قائلاً ان هذه الدورات تعتبر الخطوه الأولى وتمثل نقلة نوعية في التدريب والتي اعتمدت في البرنامج التدريبي لهذا العام والتي ستليها عدد من البرامج الأخرى الهادفة لرفع مستوى الخدمة الطبية الطارئة المقدمة.

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