أمانة الشرقية تعقد اجتماع لإطلاق مباردة نقوش الشرقية

عقد في أمانة المنقطة الشرقية اليوم الأربعاء 25 / 5 / 1438هـ اجتماع بشأن الاستعداد لانطلاق مبادرة نقوش الشرقية والتي تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية .

وحضر الاجتماع معالي أمين المنطقة الشرقية أمين عام الهيئة العليا لتطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير ووكيل الأمين للخدمات المشرف العام على وكالة شؤون البلديات المهندس عبدالله بن علي القرني ورئيس قطاع الادارة المكتبية في معهد الادارة العامة وعضو اللجنة الاستشارية بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية سعد عبود القحطاني ورؤساء البلديات التابعة والمرتبطة في أمانة المنطقة الشرقية .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الاجتماع والذي عقد في القاعة الكبرى في أمانة المنطقة الشرقية وضم فريق اللجنة التنفيذية لنقوش الشرقية والتي يترأسها أحمد محمد الملا حيث تم تقديم عرض حول مبادرة نقوش الشرقية وطرح أهم أفكارها ومشاريعها المستقبلية وكيفية جعل العناصر الجمالية في البيئة العمرانية تعبر عن ثقافة وهوية المجتمع في المنطقة الشرقية الفنية بالتراث العريق .

وأضاف الصفيان أن المبادرة تحرص على أن يكون لأهل المدن والقرى بكافة فئاتهم من طلبة المدارس والمعاهد الفنية والجامعات والحرفين والفنانين والتشكلين دور فعلي في تجميل مدنهم وقراهم مفسحة المجال أمام كل المواهب والكفاءات في شراكة منتجة وخلاقة تحمل سمات الاستدامة وصفات التنمية الحضارية .

وأشار مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية أن نقوش الشرقية تسعى إلى الارتقاء بمفهوم المسؤولية الاجتماعية نحو أفق أوسع وأبعد أثراً .