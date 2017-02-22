 28 من أيتام “إخاء الشرقية” في رحلة تعليمية وترفيهية للأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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28 من أيتام “إخاء الشرقية” في رحلة تعليمية وترفيهية للأحساء

28 من أيتام “إخاء الشرقية” في رحلة تعليمية وترفيهية للأحساء
الدمام - منال الدوسري

قامت إخاء الشرقية لرعاية الايتام بتنظيم رحلة ترفيهية لمحافظة الاحساء نهاية الاسبوع الماضي ممثلة بقسم البرامج والانشطة بقيادة المشرف الاستاذ جابر بن عبدالله بن عبدالعزيز وبعض مشرفي المنازل النموذجية بالإضافة إلى أكثر من 28 مشارك من الايتام والتي كانت انطلاقة الرحلة من الدمام واستغرقت يوماً كاملاً بدأ من الساعات الاولى للنهار.

وأشار مشرف الانشطة والبرامج بإخاء الشرقية ان الرحلة كانت مميزة ومتنوعة بفعالياتها المختلفة وباهتمام ومتابعة من مدير اخاء الشرقية لرعاية الايتام الدكتور صلاح غالب العثمان، حيث بلغ عدد المشاركين في الرحلة أكثر من 28 مشارك من الابناء ومشرفيهم.

واستمتع جميع المشاركين بزيارة مهرجان التمور المقام حالياً بالأحساء حيث قاموا بزيارة لركن القيصرية والذي يحتوي على عدة أركان حرفية وركن الفنون التشكيلية بالإضافة إلى زيارة لمعرض التمور، تلاها زيارة الى جبل قارة الذي يعتبر من معالم الاحساء التاريخية.

كما اشتملت الرحلة على نشاط رياضي مارس فيه المشاركين أنواعاً متعددة من الرياضات المختلفة من خلال الاستراحة التي تواجدوا فيها.

و اختتمت الرحلة بإقامة دورة تدريبية قصيرة ملهمة بعنوان “العادات العشر للشخصية الناجحة”، والذي القاها المدرب المعروف، الاستاذ صلاح العوض مشرف التدريب التربوي بتعليم الاحساء، والذي تحدث عن اهمية النجاح في مسيرة الشخص وعدم التوقف عند حد معين. وفي نهاية الدروة قام المحاضر بتوزيع شهادات الحضور لجميع المشاركين.

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