“الفيصل” يطلع على خطة مؤسسة تكافل الخيرية في مكة المكرمة

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على خطة مؤسسة تكافل الخيرية في المنطقة، والتي ستبدأ أنشطتها بمحافظة القنفذة بتوزيع كسوة الطلاب والطالبات وأجهزة الآيباد التثقيفية.

وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة خلال استقباله أمس الإربعاء في مقر الإمارة بجدة أمين عام وأعضاء المؤسسة ، الشكر والتقدير للمؤسسة نظير دورها الخيري والريادي في دعم فئات المجتمع ، لافتا إلى أهمية التكافل الاجتماعي وضرورة تعزيزه.

وبحسب أمين عام المؤسسة الدكتور محمد العقيلي فإنها ستبدأ في توزيع أكثر من 6 ألاف كسوة دراسية لأبناء القنفذة إلى جانب قرابة 3 ألاف جهاز أيباد لوحي تحمل كتباً تثقيفية سيتم توزيعها على طلاب وطالبات المحافظة.

كما تسّلم أمير المنطقة تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال الفترة الماضية ، يوضّح دورها في السعي إلى التوسع في الإنفاق على المشاريع التطويرية النوعية والتي تحقق أهداف المؤسسة بزيادة الدعم للطلاب المحتاجين والتأكد من وصول الإعانة للمستحقين، و تهدف إلى دعم 200 ألف طالب وطالبة ، وزيادة برامج التغذية لتشمل أكثر من 60 ألف وجبة يومية، إضافة إلى إدراج برامج لدعم الطلاب المتعثرين دراسياً، وأخرى للتوعية والإرشاد.

وشاركت مؤسسة “تكافل” الخيرية مع شركة أرامكو في توزيع نحو 19 ألف جهاز لوحي وفرتها أرامكو في 31 مدينة ، مزودة ببرامج تعليمية وتربوية ، وترتبط الأجهزة بالإنترنت من خلال شريحة مسبقة الدفع مقدمة من شركة الاتصالات السعودية لمدة عامين.

وانطلقت مؤسسة “تكافل” عام ١٤٣٢ ه وترأسها الأمير خالد الفيصل إبان توليه منصب وزير التربية والتعليم، وتسعى لجعل الطلاب والطالبات ذوي الحاجة المادية يعيشون حياتهم باعتزاز وكفاية تذيب الفارق بينهم وبين غيرهم من الطلاب والطالبات، من خلال عدد من الوسائل والمشاريع بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، كما تهدف المؤسسة إلى إيجاد قنوات موثوقة للمؤسسات الخيرية الأخرى والأفراد للمساهمة في هذا الجانب التنموي.

يشار إلى أن أعداد الطلاب والطالبات المستفيدين بالمنطقة مكة المكرمة من الإعانة خلال العام الماضي 1437هـ بلغ نحو 43218 طالب وطالبة في 3287 مدرسة، فيما بلغ عددهم العام الحالي 1438 أكثر من 44209 طالب وطالبة.