محافظ بقيق : المحافظة حريصة على دعم الافكار الرائدة لمشاريع رواد الاعمال

اكد محافظ محافظة بقيق محمد بن سعود المتحمي على حرص المحافظة على دعم الافكار الرائدة لمشاريع رواد الاعمال من ابناء المحافظة، وتقديم المساعدة والمشورة فيما يخدم تلك الافكار ويسهل تنفيذها على ارض الواقع وفق توجهات الدولة الجديدة ضمن رؤية المملكة 2030.

وقال المتحمي خلال برنامج محافظات المنطقة الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب اعمال الشرقية مساء أمس الثلاثاء 21 فبراير 2017 بعنوان: (فرص وتحديات)، وذلك على مسرح بلدية بقيق، بان المحافظة دأبت على تسهيل المهام امام رواد الاعمال من خلال التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، مشيرا الى ان تحويل الخدمات الى الكترونية سهلت العديد من المهام وفتحت المجال امام شباب الاعمال الى التفرغ على الابداع والابتكار.

وأشار الى حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على تسهيل أي تحديات تواجه شباب الاعمال، والتوجيه دائما بتقديم الخدمات التي يحتاجونها.

وبين المتحمي خلال اللقاء الذي حضره الامين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ورئيس المجلس مساعد بن زامل الزامل وعدد من المسؤولين واعيان المحافظة، بان مثل هذه البرامج واللقاءات تساعد على رفد القطاع الاقتصادي بالأفكار المميزة وغير التقليدية التي يقدمها رواد الاعمال ليستفيد منها الجميع وتسهم في تحقيق التنوع في السوق المحلي وتخلف بيئة صحية للإبداع.

وضمن فقرات البرنامج تحدث رئيس البلدية بالمحافظة الدكتور علي بن محمد السواط عن اهم اوجه الدعم التي يقدمها جهاز البلدية في المحافظة، قائلا بان رواد الاعمال يتميزون بالمبادرة والشغف لصناعة عمل مختلف، ومؤكدا بان رواد الاعمال وهم يمثلون المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكلون دعامة مهمة للقطاع الاقتصادي.

ولفت السواط الى ان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حقق انجازات على مستوى الوطن، وايضا على المستوى الاقليمي والعالمي، ولعل تركيز الحكومة على هذا القطاع الحيوي من خلال رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 خير دليل على اهمية هذا القطاع ودوره الفعال في تنوع الاقتصاد المحلي وتوطين الوظائف والتقنية الذي كان لأبناء الوطن نصيب الاسد منها.

واشاد السواط بالفعاليات والمنتديات التي تشحذ همم رواد الاعمال وتخرج ما بداخلهم من طاقات تخدم القطاع الاقتصادي، مشيرا الى المبادرة الاخيرة المتمثلة في الترخيص لعربات الاطعمة المتنقلة والتي حققت رضا واهتماما كبيرين بين اوساط رواد الاعمال.

وقال السواط بان العمل التجاري يبدأ وينتهي في البلدية كونها المعنية في تنظيم وادارة انشطة المدن التجارية والاجتماعية والاقتصادية، مبينا بان البلدية تعمل على الارتقاء بخدماتها البلدية من خلال تقديم التراخيص والتصاريح لرواد الاعمال بكل سهولة ويسر وهذا هدف نسعى الى تحقيقه بالكامل، مؤكدا بان البلدية تحولت في اساليب تقديم الخدمة وان العديد من الخدمات تقدم بشكل الكتروني حاليا، ومنها التراخيص التي اصبحت متوفرة الان بشكل الكتروني.

ولفت السواط الى عدد من المبادرات التي تخدم الاسر المنتجة في بقيق بالشراكة مع لجنة التنمية الاسرية بالمحافظة، مضيفا بان بقيق تشهد انشاء سوق شعبي يخدم تلك الاسر حيث تم الانتهاء من الهيكل الانشائي ويستكمل باقي الاعمال في الايام القادمة، حيث تخصص البلدية جزء من محلات السوق للأسر المنتجة، ورواد الاعمال.

واكد السواط بان البلدية تقدم فرصا استثمارية في ادارة الفعاليات والمناسبات، مبينا بان العديد من الفعاليات الرسمية والوطنية تقيمها البلدية بالشراكة مع رواد الاعمال، ناصحا الشباب بالاهتمام بها كونها لا تتطلب امكانيات كبيرة لتنظيمها ولكنها تحتاج الى افكار متجددة ومهارات معينة ومعرفة بأمور التنظيم بالإضافة الى امكانات متوسطة، مشيرا الى انها سوق واعدة.

من جهته نصح رئيس مجلس ادارة مجموعة العيسى سعد بن علي العيسى، شباب الاعمال بضرورة البحث عن الفرص الاستثمارية المميزة وتقديم صورة جديدة وافكار مميزة.

وقال العيسى على شباب الاعمال دخول السوق بمغامرة محسوبة والتسلح بتجارب رجال الاعمال السابقين، والتحلي بالصبر وصياغة خطة واضحة تحمل اهدفا واقعية ممكنة التحقيق، ويسعى من خلال العمل الدؤوب والعلم الى تحقيقها.

واكد العيسى بانه وخلال مسيرته العملية تعلم الكثير من الدروس واستفاد من النصائح الذهبية التي قدمها له الكثير من اصحاب التجارب الذهبية، وقال بانه تحقيق الاهداف الصعبة له وهج خاص ينعكس على اداءك ويزودك بالطاقة الكبيرة التي تلحق الانجازات بأعمالك.

وبين العيسى بان على رواد الاعمال الاهتمام بعمل الدراسات الميدانية ودراسة الجدوى اللازمة للمشروع التجاري كونها تمثل خارطة الطريق لأي مشروع.

من جهته حث الوابل شباب الاعمال على الجد والاجتهاد في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة والمتنوعة التي تزخر بها بقيق، مؤكدا بان الغرفة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم من خلال مهامها المناطة بها مرحبا بأية مبادرات وتوصيات تقدم لها من خلال المجلس، ومشيرا بان الغرفة ستدرس تلك التوصيات والمبادرات وترفها الى الجهات المعنية مرفقة بدراسات وتحليلات وافية تدعمها نحو التنفيذ.

من جهته قال الزامل الى ان اللقاء يسعى الى خدمة شباب المنطقة، انطلاقا من رؤية المجلس بان يكون المرجع الأول لدعم وتوجيه شباب الأعمال وتوفير بيئة تساهم في تحفيز رواد الأعمال وتنمية الطاقات الوطنية.

وتحدث الزامل خلال اللقاء بان المجلس يسعى الى تقديم المعلومات والتجارب المتنوعة المحلية والخارجية، فيما يخدمهم ويفتح المجال امام طاقاتهم وابداعاتهم نحو تحقيق اهدافهم.

كما اوضح عضو المجلس غالب الهاجري الذي قدم عرضا عن انجازات المجلس ومبادراته القادمة إن هدف مجلس شباب أعمال الشرقية هو نشر ثقافة الروح الريادية بين الشباب وتشجيعهم على المبادرة والابداع وإرشاد الشباب لإدارة أعمالهم على أسس علمية وتقنية وإدارية حديثة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التحديات أمام رواد الأعمال.

وفي الختام كرم الوابل والزامل ضيوف البرنامج بدروع تذكارية كما قدم المحافظ هدية تذكارية لغرفة الشرقية.