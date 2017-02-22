العاصم: حرصنا أن يكون معرض الكتاب مكانا للسياحة الثقافية والمتعة العائلية

أكد الدكتور الدكتور عبدالرحمن العاصم؛ المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والاعلام المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٧، أن معرض الرياض الدولي للكتاب أضحى منصة ثقافية عالمية وبالتالي وزارة الثقافة والاعلام تعمل على المحافظة على هذا الصرح الثقافي الوطني.

وأضاف خلال لقائه أعضاء الفريق الإعلامي المشارك في الدورة الحالية للمعرض والتي تنطلق بعنوان (الكتاب.. رؤية وتحول): إن المعرض حمل في هويته البصرية هذا العام رؤية المملكة 2030 التي سوف تترجم من خلال تصميم الممرات والأجنحة والبوابات والشعار الرئيسي للمعرض.

وبين أن الجانب الثقافي يشكل إحدى المكونات الأساسية لرؤية المملكة العربية السعودية والتي سوف يجسدها المعرض بمختلف فعالياته هذا العام.

وتابع : ضيف الشرف لمعرض هذا العام “ماليزيا” وسوف يقدم فعاليات ثقافيّة متنوعة. اضافة إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب2017 يتضمن فعاليات ومبادرات شبابية كثيرة.

وبين، أن معرض هذا العام حرص على تقديم عدد كبير من الخدمات الجديدة التي نامل ان تنال استحسان الزوار ومنها الطباعة الفورية للكتب بعد الحصول على التصريح الالكتروني بالإضافة الى خدمة البيع الالكتروني، إضافة إلى تطبيق خدمة نقاط البيع الإلكترونية بهدف توفير حلول دفع اكثر للزوار.

وعن توقيت الفعاليات الثقافية، أشار العاصم إلى أنها سوف تقام جميعها بعد المغرب من أيام المعرض حتى يتسنى لجميع المهتمين حضورها، مبينا أن وزارة الثقافة والاعلام حرصت هذا العام على أن يكون المعرض مكانا للسياحة الثقافية والمتعة العائلية حيث خصصنا هذا العام أماكن للجلوس.

وقال “نعمل بالتنسيق على مستوى عالي مع إدارة مرور الرياض بهدف وضع خريطة وخطة لعملية الحركة المرورية بهدف التسهيل على زوار المعرض ونتطلع لتعاون الجميع لإنجاحه، مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في إبراز هذه التظاهرة الثقافية العالمية بمختلف خدماتها وإيجابياتها للعالم أجمع من خلال مختلف المنصات الإعلامية.

بدوره، قدم نائب مدير المعرض المشرف على لجنة الإعلام والمعلومات بمعرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٧م سعيد الدحية الزهراني، شرحا مفصلا عن عمل اللجان التي خصصتها اللجنة هذا العام، وعرض أبرز الأهداف التي وضعتها كما ناقشت خطة عمل اللجنة خلال أيام المعرض.