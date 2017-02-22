دورة عن سياسات وإجراءات العمل بصحة نجران

تنفذ صحة نجران ممثلة بإدارة الطب المنزلي وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث بصحة نجران , دورة تدريبية بعنوان “ سياسات وإجراءات العمل ” بقاعة التدريب والتعليم المستمر بمستشفى نجران العام البلد وتستمر لمدة يومين .

وتستهدف جميع الممارسين الصحيين بإدارة الطب المنزلي بالمستشفيات ، و الدورة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بواقع (14) ساعات تعليم طبي مستمر .

كما تشتمل على عدد من المحاضرات وورش العمل يقدمها نخبة من المحاضرين بصحة المنطقة وتأتي هذه الدورة لتحسين المهارات العلمية والعملية والاطلاع على كل جديد .