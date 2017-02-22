 دورة عن سياسات وإجراءات العمل بصحة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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دورة عن سياسات وإجراءات العمل بصحة نجران

دورة عن سياسات وإجراءات العمل بصحة نجران
المناطق_نجران

تنفذ صحة نجران ممثلة بإدارة الطب المنزلي وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث بصحة نجران , دورة تدريبية بعنوان “ سياسات وإجراءات العمل ” بقاعة التدريب والتعليم المستمر بمستشفى نجران العام البلد وتستمر  لمدة يومين  .

وتستهدف جميع الممارسين الصحيين بإدارة الطب المنزلي بالمستشفيات ، و الدورة  معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بواقع (14) ساعات تعليم طبي مستمر .

كما تشتمل على عدد من المحاضرات وورش العمل يقدمها نخبة من المحاضرين بصحة المنطقة وتأتي هذه الدورة لتحسين المهارات العلمية والعملية والاطلاع على كل جديد .

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