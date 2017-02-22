 تعزيز أسطول النقل المدرسي لمدارس الحدود بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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تعزيز أسطول النقل المدرسي لمدارس الحدود بنجران

تعزيز أسطول النقل المدرسي لمدارس الحدود بنجران
المناطق_نجران

دشن مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي أمس , مشروع تعزيز أسطول النقل المدرسي لدعم عملية نقل طلاب وطالبات مدارس الشريط الحدودي , بحضور المساعد للشؤون المدرسية  مسفر الوادعي ومشرف شركة تطوير القابضة للنقل التعليمي ومراقبيها الميدانيين.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب بتعليم المنطقة منصور القحطاني أن الدكتور حكمي أطلق عملية تشغيل 66 حافلة إضافية ضمن أسطول النقل المدرسي , وذلك استمرارا لدعم وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لمدارس التوأمة في الحد الجنوبي , حيث تجول في أحد تلك الحافلات وشدد على أهمية توفير وسائل السلامة بجميع الحافلات ومتابعة الصيانة الدورية لها وذلك حرصا على  سلامة الطلاب والطالبات , وأكد القحطاني أن هذا الدعم يأتي إضافة لما حظيت به المنطقة من توفير خدمة النقل المدرسي للبنين والبنات حيث يتم نقل حوالي 50 ألف طالب وطالبة , بواقع 29633 طالبة بنسبة تزيد عن 50%  , و 1429 طالب بنسبة 25 % من إجمالي طلاب وطالبات المنطقة , ضمن عقود شركة تطوير القابضة للنقل التعليمي مع مجموعة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في النقل المدرسي للبنين والبنات , كما يتم نقل طلاب وطالبات التربية الخاصة بنسبة 100% عن طريق العقود الفردية.

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