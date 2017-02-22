جوالة الكلية التقنية تشارك جامعة نجران فعاليات أسبوع الشجرة

شاركت جوالة الكلية التقنية بنجران مع جامعة نجران في تدشين فعاليات أسبوع الشجرة الأربعون تحت شعار ( الشجرة حياتنا ) والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران بمقر الجامعة بحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة نجران المهندس محمد بن علي الشهري وعميد شؤون الطلاب بجامعة نجران الدكتور خالد الوادعي ورئيس مركز النشاط بكلية التقنية بنجران الاستاذ محمد بن علي آل عوض .

ولقد تم غرس عدد من الشتلات الزراعية والمساهمة في توزيع الشتلات وقد أثنى الجميع على مشاركة الكلية التقنية بنجران ودورها في إنجاح البرامج المجتمعية .

وتحدث الاستاذ محمد بن علي آل عوض رئيس مركز النشاط بكلية التقنية بنجران عن أهمية الشجرة والمحافظة علي البيئة وتطرق الي التوعية والارشاد بأهمية الشجرة لكافة شرائح المجتمع وحمايتها من العبث وزيادة المساحات الخضراء بزرع أشجار تلائم البيئة.