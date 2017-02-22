جامعة نجران في أسبوع الشجرة تزرع وتوزع كميات من الشتلات

نظمت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب عشائر الجوالة فعاليات أسبوع الشجرة الأربعين للعام ١٤٣٨هـ تحت شعار “الشجرة حياتنا” وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة المهندس محمد الشهري والذي التقى بوكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي وعميد شؤون الطلاب الدكتور خالد بن محمد الوادعي، حيث تم غرس عدد من الأشجار والشتلات بالإضافة إلى توزيع كميات من الشتلات من إدارة المشاريع والزراعة بالمنطقة ، وعدد من اللوحات التوعوية .

وأكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي بأن الجامعة تحرص على عقد الشراكات والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية لخدمة المنطقة لما تمتلكه من خبرات علمية وكوادر ذات كفاءة عالية.

وأضاف الحفظي أسبوع الشجرة من الفعاليات المهمة في مجتمعنا نظرا لأهميتها الصحية والنفسية على الإنسان وكذلك حاجة البيئة لها، مشيرا إلى اهتمام الدولة بدعم عمليات التشجير من خلال إنشاء العديد من الحدائق والمنتزهات وزيادة المسطحات الخضراء.

من جهته أشاد مدير عام الإدارة العامة لشوؤن الزراعة بالمنطقة المهندس محمد الشهري بما تمتلكة جامعة نجران من منشئات عملاقة وأجهزة حديثة ستسهم في إرتقاء التعليم ورفع الوعي في المنطقة.

وعن دور الجامعة المجتمعي أكد الشهري بأن الجامعة قدمت العديد من المبادرات المجتمعية وقدمت عددا من الخدمات نتيجة ما تمتلكة من خبرات وقيادات أكاديمية، مبينا دورها في تطوير المنطقة.