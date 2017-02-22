 الداخلية تلزم السعوديين الراغبين بالسفر إلى أذربيجان الحصول على التأشيرة الإلكترونية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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الداخلية تلزم السعوديين الراغبين بالسفر إلى أذربيجان الحصول على التأشيرة الإلكترونية

الداخلية تلزم السعوديين الراغبين بالسفر إلى أذربيجان الحصول على التأشيرة الإلكترونية
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الداخلية، أنه يلزم المواطنين الراغبين السفر لجمهورية أذربيجان الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر نظام (أصان فيزا) ( EVIS. GOV.AZ ) الذي يمكن من إصدارها خلال ثلاثة أيام عمل ابتدءً من 10 يناير 2017م .
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد المرعول, أن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية برقية أشير فيها إلى صدور مرسوم رئاسي عن الرئيس الأذربيجاني يسهل الحصول على التأشيرة الإلكترونية للمواطنين السعوديين الراغبين السفر إلى أذربيجان حيث يمكنهم من الحصول على تأشيرة دخول مفردة والإقامة لمدة 30 يوماً في جمهورية أذربيجان.

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