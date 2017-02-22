آل الشيخ يشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي في الذبّ عن الدين

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه أمس أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، وأكثر من 50 مسؤولاً في الرابطة، بحضور عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأمين عام هيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد.

وأشاد المفتي في كلمة له بجهود رابطة العالم الإسلامي في الذبّ عن الدين الإسلامي، ونشر فضائله، داعيًا إلى تكثيف جهود الرابطة في مجال بيان محاسن الدين الإسلامي في العالم أجمع.

وأهاب برابطة العالم الإسلامي إجراء المزيد من الحوارات مع من يُنشد الحق والمعرفة التي تبين حقيقة الإسلام ونفعه للبشرية، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تؤكد الحاجة لبذل المزيد في ذلك الجانب.

ومن جانبه أعرب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي د.محمد العيسى في كلمة له عن شكره وتقديره لسماحة المفتي على توجيهات سماحته الكريمة للرابطة.

وقدم شرحاً عن الجهود التي تبذلها الرابطة وفق ما ينص عليه نظامها الأساس، وما توليه من اهتمام في هذه المرحلة وما تتطلبه من تفعيل الأدوات الإعلامية التي تخدم وظيفتها؛ موضحاً أن الرابطة تعمل على رصد الرسائل المسيئة للإسلام، وتصنيفها والتعامل معها على ضوء تحليلاتها.