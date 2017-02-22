 ترقية 1142 موظفاً حكومياً في الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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ترقية 1142 موظفاً حكومياً في الشرقية

ترقية 1142 موظفاً حكومياً في الشرقية
المناطق_الرياض

أنهى فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية دراسة محاضر الترقيات للمرتبة العاشرة فما دون لعدد من الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة التابعة للمنطقة الشرقية، وذلك خلال الفترة من 1 / 1 / 1437حتى 30 / 12 / 1437هـ .

وبلغ عدد المحاضر التي تم دراستها (68) محضرا للترقيات لثلاثين جهة حكومية بالمنطقة الشرقية، بحسب ما أشار إليه مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن محمد العيسى ، موضحا أن عدد المدرجين في جميع

المحاضر (3748) موظفا، وتمت الموافقة على ترقيته (1142) موظفا، بناء على الوظائف المدرجة من قبل الجهات المعدة لتلك المحاضر.

وأكد العيسى استمرار الفرع بدارسة محاضر الترقيات للعام الحالي 1438هـ، حيث تم الانتهاء من دراسة (24) محضراً، بلغ عدد الموظفين المدرجين خلالها (2087) موظفاً، وتم الموافقة على ترقية (426) موظفاً حتى الآن، مؤكداً استعداد الفرع

لدراسة ما سيرد من محاضر ترقيات أخرى، وترقية المستحقين فيها وفق ما تتضمنه اللوائح والأنظمة حتى نهاية العام الحالي 1438هـ.

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