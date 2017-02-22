 أمير جازان يتسلم التقرير السنوي والكتاب الإحصائي لإنجازات الشؤون الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير جازان يتسلم التقرير السنوي والكتاب الإحصائي لإنجازات الشؤون الصحية

أمير جازان يتسلم التقرير السنوي والكتاب الإحصائي لإنجازات الشؤون الصحية
المناطق_جازان

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بمكتبة بديوان الامارة التقرير السنوي لإنجازات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان وذلك خلال استقباله مدير عام الشؤون الصحية الدكتور محمد بن خالد العبد العالي وعددا من منسوبي الصحة.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير جازان بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة متمنيا له و لمسؤولي الشؤون الصحية التوفيق وتقديم الخدمات التي تنال رضا المواطن والمقيم.
مؤكدا سموه ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام وحرص على الخدمات الصحية وتقديم أفضل الرعاية الطبية للمواطنين.
في ضوء ما تشهده المنطقة من تطور في كافة المجالات ، مشددا على مضاعفة الجهد والعمل المتواصل لتحقيق الهدف المنشود وتوفير العناية الصحية المتكاملة لابناء المنطقة لكافة المحافظات والمراكز.

عقب ذلك أستمع الأمير محمد بن ناصر الى شرح مفصل من قبل الدكتور محمد العبدالعالي عن ما تضمنه الكتاب الاحصائي والذي يشتمل على توثيق لابرز الخدمات والمناشط التي تمت خلال العام المالي 2016 م ، وكذلك توثيق انجازات الفعاليات التوعوية المنفذة خلال مهرجان جازان الشتوي لهذا العام والتي بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من ٢١ ألف مستفيد.

وأشار مدير عام الشؤون الصحية بجازان الى أن صحة جازان تعمل على تحقيق كافة الأهداف المناطة بها وتحسين الخدمات وتطويرها في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 والتي تتعلق بالخدمات الصحية والسعي الى تحقيق أعلى المستويات من رضا المستفيدين

وأضاف الدكتور العبدالعالي أن الشؤون الصحية استحدثت مؤخرا مؤشرا لقياس اداء الإحصاء والمعلومات بمستشفيات المنطقة وإعداد دورات مساندة لأقسام الاحصاء بالمستشفيات وتفعيل دور الصحة الالكترونية وتدريب وتأهيل موظفين لسد العجز الحالي لقلة خريجي الإحصاء.

مبينا بأن عدد المستشفيات بالمنطقة بلغ 21 مستشفى وعدد مراكز الرعاية الأولية 181 كما تقدر عدد الأسره بالمستشفيات 2225 سرير ، إضافة للخدمات المقدمة للمراجعين للعيادات والطوارىء والمنومين وخدمات الغسيل الكلوي ومكافحة الأمراض المعدية ونواقل المرض وبرنامج التحصين ضد الانفلونزا الموسمية والتطعيمات المنفذة بكافة المراكز.

وفِي ختام اللقاء عبر مدير عام الشؤون الصحية بجازان عن خالص شكره وتقدير لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة على ما يجده الجانب الصحي بمنطقة جازان من دعم ومتابعة ، مثمنا توجيهات سموه في سبيل الأرتقاء بالعمل الصحي والخدمات المقدمة في كافة قطاعات الشؤون الصحية والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

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