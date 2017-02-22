صندوق النقد العربي: السعودية أقل الدول العربية في نسبة الديون المتعثرة .. ومخصصاتها تبلغ 164%

كشف التقرير الاقتصادي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي اليوم، أن صافي ارباح الجهاز المصرفي السعودي هو الاعلى بين الدول العربية وأن نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض في السعودية وهى الأقل بين الدول العربية التي رصدها التقرير. كما رصد التقرير ارتفاع نسبة مخصصات القروض المتعثرة لإجمالي تلك القروض لدى المصارف السعودية لتسجل ثاني أعلى نسبة بين الدول العربية.

وأوضحت بيانات التقرير الموحد للعام 2016م والذي ترصد بياناته تطورات العام 2015م أن ليبيا سجلت أعلى نسبة للقروض المتعثرة لإجمالي القروض عند 21% وتلتها العراق 17% وتونس 16%، فيما تقدمت السعودية الدول الأقل بـ 1.3% على الرغم من الارتفاع مقارنة بنفس النسبة في العام 2014م عند 1.1%. وحلت قطر في المركز الثاني بنسبة 1.6% تلتها فلسطين 2.1% والكويت بنسبة 2.4% ثم لبنان بنسبة 4.4% والسودان 5% ثم الاردن 5.5% الامارات العربية المتحدة 6.3%.

وعلى صعيد نسبة مخصصات الديون المتعثرة لإجمالي تلك الديون، رصد التقرير تقدم الكويت للدول العربية بنسبة 204.8% بعد ارتفاعها من 163.9% في العام 2014م، وحلت السعودية في المركز الثاني بنسبة 164.4% بعد تراجعها من 182.9% في العام السابق، وجاءت العراق في المركز الثالث بنسبة 137% ثم الامارات العربية المتحدة في المركز الرابع بنسبة 106.6%.

وكشفت بيانات التقرير أن صافي ارباح المصارف السعودية هو الأعلى بين المصارف العربية بإجمالي صافي ارباح 11.38 مليار دولار في العام 2015م بنمو 6.3% مقارنة بالعام 2014م، وتلتها المصارف الاماراتية بإجمالي صافي ارباح 10.07 مليار دولار وبتراجع 6.1% عن العام 2014م.

أما فيما يتعلق بالعائد على الأصول فقد سجلت العراق المرتبة الاولى 7% وتلاتها السودان 3% ثم قطر 2% والسعودية 1.9%، فيما تقدمت السودان الدول العربية في العائد على الاصول بالنسبة للجهاز المصرفي بنسبة 37% وتلتها قطر 16.2% ثم فلسطين 15% وتلتها السعودية 14.2%.

واوضح التقرير أن معدلات كفاءة رأس المال للمصارف العربية قد حافظت على مستوياتها المرتفعة نسبيا مقارنة بالحدود الدنيا المطلوبة وفقاً لمقررات لجنة بازل، حيث جاءت العراق في المقدمة بمعدل 109% ثم السودان بمعدل 20% والاردن 18.5% ثم الامارات العربية المتحدة 18.3% تلتها فلسطين 18% ثم السعودية 18.1%.