 السعودية تقدم لليمن 10 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة ودعم العملة الوطنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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السعودية تقدم لليمن 10 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة ودعم العملة الوطنية

السعودية تقدم لليمن 10 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة ودعم العملة الوطنية
المناطق_وكالات

علم “الأمناء نت” من مصادر انه المملكة العربية السعودية قدمت لليمن دعماً مالياً سخياً يقدر ب10 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة الذي طرأ عليها الدمار والخراب جرء ماشهدته من حرب عبثية شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية .

وأكدت تلك المصادر انه المملكة العربية السعودية خصصت من ال 10مليار التي قدمتها لليمن , اثنين مليار دولار كوديعة للبنك المركزي لدعم العملة الوطنية وانقادها من الإنهيار .

وبحسب المصادر بأنه ذلك يأتي استجابة من المملكة العربية السعودية لطلب الرئيس هادي .

 

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