السعودية تقدم لليمن 10 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة ودعم العملة الوطنية

علم “الأمناء نت” من مصادر انه المملكة العربية السعودية قدمت لليمن دعماً مالياً سخياً يقدر ب10 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة الذي طرأ عليها الدمار والخراب جرء ماشهدته من حرب عبثية شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية .

وأكدت تلك المصادر انه المملكة العربية السعودية خصصت من ال 10مليار التي قدمتها لليمن , اثنين مليار دولار كوديعة للبنك المركزي لدعم العملة الوطنية وانقادها من الإنهيار .

وبحسب المصادر بأنه ذلك يأتي استجابة من المملكة العربية السعودية لطلب الرئيس هادي .