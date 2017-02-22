أمانة الشرقية: 10 مشاريع لتنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ عدد من محطات تصريف مياه الامطار خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي ضمن خطتها لتغطية جميع أحياء حاضرة الدمام بمنظومة متكاملة من شبكات تصريف مياه الامطار.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والعامة المتحدث الاعلامي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أنه يجري حاليا تنفيذ 10 مشاريع في حاضرة الدمام لإنشاء محطات تصريف مياه الامطار والتي تتضمن، محطة الشاطئ بطاقة تصريفية 10 الاف متر مكعب في الساعة، ومحطة في حي الضباب بطاقة تصريفية 30 الف متر مكعب في الساعة، واعادة وتأهيل محطتين رئيستين ويجري العمل في تنفيذ الشبكات ضمن تلك المشاريع في عدد 9 احياء في الدمام( الخالدية، الشاطئ، حي النزهة، حي الفردوس، حي الضباب) وفي الخبر (الجسر، حي الراكة الشمالية، التعاون) وحي القشلة في الظهران

ولفت إلى أن عدد محطات تصريف مياه الامطار حاليا يبلغ 43 محطة، بطاقة تصريفية تبلغ 420 الف متر مكعب، مشيراً إلى أنه تم في عام 1436/1437 تشغيل 5 محطات تصريف أمطار جديدة بحاضرة الدمام بكلفة اجمالية 165 مليون ريال وبطاقة تصريفية 120 الف متر مكعب في الساعة لخدمة 11 حي ، وثلاث بالدمام هي ( الخالدية الجنوبية و الخالدية الشمالية وغرب المنار) وسبع احياء بالخبر ( البحيرة، التحلية، الخزامى، التعاون، الحمراء، بن سيناء، صناعية الفوزان) وحي القشلة بالظهران.

فيما تم خلال عام 1437 تنفيذ وتفعيل 43الف و733 متر طولي من الشبكات الرئيسية والفرعية بأقطارها المختلفة، وتنفيذ وتفعيل عدد 1503 من المصائد وغرف التفتيش وتنفيذ وتفعيل 883 متر طولي من خطوط الطرد، فيما بلغت اطوال الشبكات الرئيسية والفرعية 853 الف 782 متر طولي بأقطار مختلفة تتراوح من 400 ملم وتصل حتى 3000 ملم مركب عليه 22 الف و700 مصيدة و غرفة تفتيش، كما بلغ أطوال خطوط الطرد الناقلة للمياه من المحطات الى الخليج 98 الف و500 مترطولي بأقطار تتراوح بين 700 ملم الى 2000 ملم

وأكد أنه في إطار استعدادات الامانة لموسم الامطار لعام 1438 فقد حرصت الادارة المختصة على التأكيد من جاهزية محطات وشبكات تصريف مياه الامطار وتأدية أعمال الصيانة الشاملة لعدد 43 محطة ونظافة فتحات التصريف وشبكات الانحدار ومراجعة شاملة للمواقع السابق رصدها في الاعوام السابقة ولم يتم خدمتها بشبكات تصريف مياه الامطار وتم توزيع المهام بين الادارات المختصة وتبادل الدعم فيما بينها وفق الاحتياج.

حيث تتولى الادارة العامة للتشغيل والصيانة مهام الاشراف والمتابعة على تشغيل محطات وشبكات تصريف مياه الامطار بالأحياء والانفاق المدرجة بعقود التشغيل والصيانة

فيما تتولى الادارة العامة للنظافة مهام شفط تجمعات المياه في المواقع الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الامطار، وتتولى الادارة العامة للأشراف متابعة المواقع تحت التنفيذ وتفعيل ما يمكن الاستفادة منه خلال موسم الامطار مع تأمين مواقع العمل حرصا على السلامة العامة.

وتقوم ادارة الدراسات والتصاميم بتقييم ا سباب تجمعات المياه و ايجاد الحلول العاجله والدائمة وترتيب اولويات وفق المستجدات والمتغيرات من واقع الطبيعة.