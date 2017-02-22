 سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7062.85 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7062.85 نقطة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7062.85 نقطة
المناطق_واس

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 5.06 نقطة, ليقفل عند مستوى 7062.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 212 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, والتصنيع, وبوبا العربية, وتكافل الراجحي, والمتقدمة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات جبل عمر, وعذيب للاتصالات, وجازادكو, وسلامة, والمواساة, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.26%.

فيما جاءت أسهم شركات الرياض ريت, ودار الأركان, والإنماء, وكيمانول, والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات الرياض ريت, وسابك, والإنماء, والجزيرة ريت, والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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