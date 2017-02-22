 تراحم الباحة تساعد أسر نزلاء السجون بأكثر من “مليوني ريال” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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تراحم الباحة تساعد أسر نزلاء السجون بأكثر من “مليوني ريال”

تراحم الباحة تساعد أسر نزلاء السجون بأكثر من “مليوني ريال”
المناطق_الباحة

نفذ فرع اللجنة الوطنية للسجناء وأسرهم والمفرج عنهم “تراحم” بمنطقة الباحة عدد من البرامج الثقافية والاجتماعية والصحية والمساعدات المالية العينية والدورات التدريبة بالتعاون مع سجون الباحة والجامعة والضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني لأسر النزلاء والمفرج عنهم خلال الأربعة أشهر الماضية بما تزيد قيمته عن مليونان وخمس مائة ريال.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة احمد بن علي بن حيان حرص مجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن رقوش على تفعيل دور اللجنة والقيام بدروها على أكمل وجه وتحقيق أهدافها من خلال إنشاء المشاريع وإقامة الورش التدريبية لنزلاء في السجون والتي شملت دورات تدريبيه في مجال اللغة الإنجليزية وأخرى في صيانة الجوالات والحاسب إضافة الى تغطية احتياجات السجناء وأسرهم بالمواد الغذائية والمستلزمات الضرورية مثل الملابس والبطانيات والكسوة الشتوية وغيرها.

وأضاف بن حيان أن اللجنة تعمل على احتواء المفرج عنهم وأسرهم ومساعدهم على مواجهة الحياة وتخفف عنهم صدمة الإفراج بالبحث لهم عن عمل شريف يقتاتون منه هم واسرهم وذلك بالتعاون مع مكتب العمل وصندوق الموارد البشرية كما تعمل على مد جسور التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من آجل وضع آلية التنسيق والتواصل لتذليل معوقات استفادة أسر السجناء من كافة الخدمات المقدمة لهم في تلك الجهات حيث يتم التواصل مع الضمان الاجتماعي للاستفادة من ما يقدمه من برامج دعم ورعاية و ببناء جسور من التعاون بينها وبين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمعاهد الخاصة  وكذلك  المؤسسة العامة للتدريب التقني وجامعة الباحة في إقامة الدورات تدريبية وغيرها مما يمكن تقديمه لنزلاء وأسرهم .

وقال بن حيان إن أغلب الاحتياجات التي توفرها اللجنة للأسر تشتمل على السلة الغذائية وسداد فواتير الكهرباء وبرنامج سداد الإيجارات، إضافةً إلى برنامج تأثيث المنازل وكسوة العيدين والحقيبة المدرسية والتدريب والتوظيف، مضيفاً أنه يتم سد الاحتياج عن طريق الداعمين ورجال الأعمال والمؤسسات الخيرية والمجتمعية،

داعياَ بن حيان رجال الأعمال والشركات والأفراد داخل وخارج المنطقة الي دعم اللجنة مؤكداً على أن وجود تعاون مجتمعي ومد الميسورين يد العون كفيلان بأن تتجاوز الأُسر الظروف الصعبة.

 

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