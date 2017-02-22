 29 فرقـة ميدانيـة للمسح الصحي السكاني بصحة نجـران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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29 فرقـة ميدانيـة للمسح الصحي السكاني بصحة نجـران

29 فرقـة ميدانيـة للمسح الصحي السكاني بصحة نجـران
المناطق_نجران
مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري يطلق إشارة البدء لفرق المسح الصحي السكاني  الميدانية صباح اليوم  الأربعاء لتطبيق المسح الصحي السكاني ، من خـلال فـرق عمل من مراكز الرعاية الصحية الأولية  المرشحة  البالغة  24 مركز موزعه داخل المدينة وكافة المحافظات التابعة للمنطقة والتي تستهدف (950) أسرة بالمنطقة   .
وتجري فرق المسح الصحي السكاني من خلال خطتها على فحوصات طبية شاملة بأخذ عينات من بعض أفراد الأسرة وفحصها في المختبرات، وذلك من خلال زيارة الفرق الميدانية الذين تم تدريبهم لهذا الغرض والبالغ عددها 29 فرقة ميدانية موزعة على مستوى القطاعات الصحية بالمنطقة  ، بحيث تقوم بزيارات منزلية وإجراء مقابلات مع رب كل أسرة واستيفاء استبيان لكل أفراد الأسرة وأخذ العينات في المنزل مع المحافظة التامة على الخصوصية والسرية للبيانات

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