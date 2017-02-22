مدير تعليم نجران يجتمع مع لجنة التدريب والتعليم الأهلي بالغرفة

عقدت لجنة التدريب والتعليم الأهلي بغرفة نجران صباح يومالثلاثاء 21/02/2017م اجتماعا بمدير عام التعليم بنجران الدكتور / محسن بن علي حكمي بمقر الغرفة , وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سالم بن محمد الصغير والأمين العام الأستاذ / صالح بن حمد كرحان ورئيس اللجنة الاستاذ / عبدالله بن حسن عطشان وعدد من أعضاء اللجنة.

وقد دار خلال الاجتماع مناقشة بعض المعوقات التي يواجهها أصحاب المنشآت التعليمية الخاصة بنجران , وكان من أبرز ما تم مناقشته مطالبة أصحاب المنشآت التعليميةالخاصة إدارة التعليم بمنح الأراضي المستغنى عنها وذلك لإنشاء مشاريع تربوية وتعليمية عليها من قبل ملاك القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع التعليم ,كما تم مناقشة التسهيلات والنظر في تمديد مدة تراخيص المدارس الأهلية الى ثلاث سنوات بدلاً من المدة المقررة حالياً .

وقد ناقش المتجمعونالنظر في إمكانية فتح المدارس التي تم إغلاقها خلال الفترة السابقة لظروف أمنية وذلك من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة حول ذلك .

وقد أكد سالم الصغير نائب رئيس الغرفة أن مدير تعليم نجران أبدى تعاونه وذلك من خلال تلبيته للدعوة بالاجتماع مع ملاك القطاع التعليمي الخاص بنجران وهذا دليل على تكامل العمل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المسيرة التعليمية والنظر في مطالبات رجال الأعمال والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم , علماً بأن الغرفة تسعى من خلال اللجان الخدمية الخاصة بكل قطاع إلى التعاون مع الجهات الحكومية المرتبطة بكل لجنة للعمل على دعم عجلة التنمية في شتى المجالات .