دورة السينوغرافيا المسرحية تفيد أكثر من 25 طالباً في النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد

ضمن فعاليات وأنشطة وبرامج المهرجان المسرحي الثالث والذي تقيمه جامعة الملك خالد ممثلة بعمادة شؤون الطلاب في هذا الفصل .

نفذ النشاط المسرحي بالجامعة دورة سينوغرافيا المسرح وذلك لطلاب النشاط والتي أستمرت لمدة خمسة أيام .

حيث تعتبر دورة تخصصية في مجالات السينوغرافيا المسرحية والتي قدمها المدرب والمخرج المسرحي زكريا المؤمني ، وشملت الإضاءة و عن كيفية رسمها و اختيار الألوان المناسبة في الإضاءة و كيفية تأثيث المسرح بمجموعة من العلامات السمعية والبصرية بقصد توضيح معاني النص الدرامي وتفسير مؤشراته .

حيث بين الأستاذ محمد الكعبي أن النشاط المسرحي حرص على تقديم كل ما يفيد الطالب وذلك بدعم من عميد شؤون الطلاب الدكتور مريع الهباش ، والتي استفاد منها أكثر من 25 طالباً من المهتمين في المجال المسرحي .

الجدير بالذكر أن هذه الدورة هي إمتداد للعديد من الدورات التي يقدمها النشاط المسرحي بالجامعة على هامش المهرجان المسرحي الثالث .