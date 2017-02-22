 دورة السينوغرافيا المسرحية تفيد أكثر من 25 طالباً في النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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دورة السينوغرافيا المسرحية تفيد أكثر من 25 طالباً في النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد

دورة السينوغرافيا المسرحية تفيد أكثر من 25 طالباً في النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد
المناطق_أبها

ضمن فعاليات وأنشطة وبرامج المهرجان المسرحي الثالث والذي تقيمه جامعة الملك خالد ممثلة بعمادة شؤون الطلاب في هذا الفصل .

نفذ النشاط المسرحي بالجامعة دورة سينوغرافيا المسرح  وذلك لطلاب النشاط والتي أستمرت لمدة خمسة أيام .

حيث تعتبر دورة تخصصية في مجالات السينوغرافيا المسرحية والتي قدمها المدرب والمخرج المسرحي زكريا المؤمني ، وشملت الإضاءة و عن كيفية رسمها و اختيار الألوان المناسبة في الإضاءة و كيفية تأثيث المسرح بمجموعة من العلامات السمعية والبصرية بقصد توضيح معاني النص الدرامي وتفسير مؤشراته .

حيث بين الأستاذ محمد الكعبي أن النشاط المسرحي حرص على تقديم كل ما يفيد الطالب وذلك بدعم من عميد شؤون الطلاب الدكتور مريع الهباش  ، والتي استفاد منها أكثر من 25 طالباً من المهتمين في المجال المسرحي .

الجدير بالذكر أن هذه الدورة هي إمتداد للعديد من الدورات التي يقدمها النشاط المسرحي بالجامعة على هامش المهرجان المسرحي الثالث .

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