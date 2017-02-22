 أمير القصيم: على الجمعيات الخيرية البحث عن المتعففين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير القصيم: على الجمعيات الخيرية البحث عن المتعففين

أمير القصيم: على الجمعيات الخيرية البحث عن المتعففين
المناطق_بريدة

دعا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مسؤولي كافة القطاعات الخيرية بالمنطقة من جمعيات ومجمعات ومراكز أن يشمروا عن سواعدهم بالبحث عن المتعففين بصدق وجدية للمستحقين من خدمات تلك الجهات الخيرية بالذهاب إلى منازلهم والبحث عنهم وخاصةً في المناطق النائية ، وأن يصلوا إلى المتعفف قبل أن يصل إليهم ، منوهاً سموه بما تقوم به القطاعات الخيرية في المنطقة من جهود كبيرة في دعم ومساعدة المحتاجين ، مشيراً إلى أن المجتمع السعودي بأطيافه كافة مجتمع تكافلي وتضامني نشأ على البر والتقوى ، ويتفاعل مع النشاط الخيري.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم الأربعاء بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة المشرف على جمعية البر بمركز الشقة الشيخ سليمان الربعي ، يرافقه أعضاء المجلس الإشرافي للجمعية ، الذين قدموا للسلام على سموه والاستنارة بتوجيهاته.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة القصيم تركي المانع.

 

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