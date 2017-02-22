 النفيعي يدشن العيادة المدرسية بمدرسة ابي بن كعب والخندق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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النفيعي يدشن العيادة المدرسية بمدرسة ابي بن كعب والخندق

النفيعي يدشن العيادة المدرسية بمدرسة ابي بن كعب والخندق
المناطق_عادل الزهراني

دشن مساعد المدير العام   للشؤون المدرسية بالادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي  العيادة المدرسية بمدرسة ابي بن كعب الابتدائية والخندق المتوسطة بحضور مدير مكتب التعليم بغرب الطائف  ومدير إدارة الصحة المدرسية  متعب الحشيبري ومساعدمدير الشؤون الصحيةللخدمات الطبية
د.فواز الزايدي ومدير برنامج التدخين بصحة الطائف دخيل الله الثقفي
وكان هناك دور فعال للمشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص برعاية مجمعات الفلاح الطبية و مركز تالين للتجميل وجراحة الأسنان مختبر الرواد للتحاليل الطبية يأتي ذلك حرصاً من إدارة الصحة المدرسية في تعزيز صحة المجتمع المدرسي
هذا وقد أشاد النفيعي بجهود قائد المدرسة عبيد النفيعي على جهوده ومتابعتة حيال المبادرة التي قام بها موضحآ أن سلامة الطالب ومتابعتة صحيآ جزء من العملية التربوية والتعليمية
متمنيئآ انتشار هذة العيادات في جميع المدارس والقيام بدورها
كما أشاد المساعد للخدمات الطبية الدكتور الزايدي بدعم هذة العيادات بجميع احتياجاتها الطبية
وفي نهاية الحفل كرم المساعد للشؤون المدرسية الجهات والإدارات المشاركة

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