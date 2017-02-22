 ضمن برامج قسم المعلمين في الجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية الذويبي يدشن برنامج التطورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية بتعليم الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دار الملاحظة الاجتماعية بـ”الافلاج” تنظم برنامجا توعوياً لأبنائها عن التدخين وأضراره الشاملة ضمن برامج قسم المعلمين في الجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية الذويبي يدشن برنامج التطورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية بتعليم الطائف النفيعي يدشن العيادة المدرسية بمدرسة ابي بن كعب والخندق أمير القصيم: على الجمعيات الخيرية البحث عن المتعففين أمير القصيم: على المعلم إدراك أهمية التوعية في الأمن الفكري جامعة الملك خالد تقيم دورة تأهيلية للابتعاث لـ390 مستفيدا ومستفيدة قذائف حوثية تستهدف محكمة ظهران الجنوب واستشهاد رجل أمن السلمي يفتتح ورشة عمل إنشاء أوقاف جامعة الملك خالد بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز منها فندق وقرية لتقديم الأكلات العسيرية بطريقة عصرية.. ملتقى أبها للفرنشايز 2017 يمهد لمشروعات سياحية دورة السينوغرافيا المسرحية تفيد أكثر من 25 طالباً في النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد 31 مدرسة بقطاعي التعليم بالخبر والظهران يطلقون فعاليات أسبوع الشجرة حملات تفتيشية على محلات الجوالات بمنطقة نجران

ضمن برامج قسم المعلمين في الجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية الذويبي يدشن برنامج التطورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية بتعليم الطائف

ضمن برامج قسم المعلمين في الجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية الذويبي يدشن برنامج التطورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية بتعليم الطائف
المناطق_الطائف
دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين  بالادارة العامة للتعليم  بمحافظة الطائف فهاد الذويبي وبحضور مدير إدارة الإشراف التربوي  محمد العوفي ومدير إدارة الإعلام التربوي عبدالله الزهراني  ومدير إدارة التديب التربوي والإبتعاث د. جميل الصواط و االاستاذمنصور العتيبي رئيس قسم العلوم ومشرفي العلوم بالإدارة ومعلمي الفيزياء  برنامج التطورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية بإدارة التدريب التربوي والإبتعاث  والذي تقيمه  الجمعية السعودية للعلوم الفيزيائية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لمعلمي ومعلمات الفيزياء وذلك خلال الفتره 25-26 /5 /1438هـ  بمقر التدريب التربوي والابتعاث  والذي يحوي على عدد من الموضوعات “الضوء والصوت ، ومعايير تدريس الفيزياء والتصورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية وفيزياء الفلك  للمدرب
الدكتور زين يماني
و فهد الرحيليي
وإبراهيم مرغوب،جدير بالذكر بأن الجمعيه السعودية للعلوم الفيزيائية تطوعية و مرخصه من وزارة التعليم  ومقرها جامعة الملك خالد. وتسعى هذه الجمعية إلى تهيئة سبل التواصل بين المهتمين بمجالات العلوم الفيزيائية المختلفة من خلال عقد وتنظيم الندوات في مجال العلوم الفيزيائية وفي طرق تدريس الفيزياء، كما تسعى إلى دعم وتعزيز التعاون بين الباحثين في مجالات العلوم الفيزيائية المختلفة داخل المملكة وخارجها. وتضم الجمعية حاليًا حوالي 300 فيزيائي وفيزيائية بين أعضاء هيئة تدريس ومعلمين وطلبة، و تشمل ثلاثة أقسام مختلفة: قسم المعلمين، القسم الطلابي و المجموعات البحثية.من جانبه قدم الذويبي شكره وتقديرة للمنظمين للبرنامج والمشاركين وجميع الحضور على تفاعلهم مع البرنامج والذي ينفذ لأول مرة بالادارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>