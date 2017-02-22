ضمن برامج قسم المعلمين في الجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية الذويبي يدشن برنامج التطورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية بتعليم الطائف

دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين بالادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فهاد الذويبي وبحضور مدير إدارة الإشراف التربوي محمد العوفي ومدير إدارة الإعلام التربوي عبدالله الزهراني ومدير إدارة التديب التربوي والإبتعاث د. جميل الصواط و االاستاذمنصور العتيبي رئيس قسم العلوم ومشرفي العلوم بالإدارة ومعلمي الفيزياء برنامج التطورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية بإدارة التدريب التربوي والإبتعاث والذي تقيمه الجمعية السعودية للعلوم الفيزيائية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لمعلمي ومعلمات الفيزياء وذلك خلال الفتره 25-26 /5 /1438هـ بمقر التدريب التربوي والابتعاث والذي يحوي على عدد من الموضوعات “الضوء والصوت ، ومعايير تدريس الفيزياء والتصورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية وفيزياء الفلك للمدرب

الدكتور زين يماني

و فهد الرحيليي

وإبراهيم مرغوب،جدير بالذكر بأن الجمعيه السعودية للعلوم الفيزيائية تطوعية و مرخصه من وزارة التعليم ومقرها جامعة الملك خالد. وتسعى هذه الجمعية إلى تهيئة سبل التواصل بين المهتمين بمجالات العلوم الفيزيائية المختلفة من خلال عقد وتنظيم الندوات في مجال العلوم الفيزيائية وفي طرق تدريس الفيزياء، كما تسعى إلى دعم وتعزيز التعاون بين الباحثين في مجالات العلوم الفيزيائية المختلفة داخل المملكة وخارجها. وتضم الجمعية حاليًا حوالي 300 فيزيائي وفيزيائية بين أعضاء هيئة تدريس ومعلمين وطلبة، و تشمل ثلاثة أقسام مختلفة: قسم المعلمين، القسم الطلابي و المجموعات البحثية.من جانبه قدم الذويبي شكره وتقديرة للمنظمين للبرنامج والمشاركين وجميع الحضور على تفاعلهم مع البرنامج والذي ينفذ لأول مرة بالادارة