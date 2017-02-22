 دار الملاحظة الاجتماعية بـ”الافلاج” تنظم برنامجا توعوياً لأبنائها عن التدخين وأضراره الشاملة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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دار الملاحظة الاجتماعية بـ”الافلاج” تنظم برنامجا توعوياً لأبنائها عن التدخين وأضراره الشاملة ضمن برامج قسم المعلمين في الجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية الذويبي يدشن برنامج التطورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية بتعليم الطائف النفيعي يدشن العيادة المدرسية بمدرسة ابي بن كعب والخندق أمير القصيم: على الجمعيات الخيرية البحث عن المتعففين أمير القصيم: على المعلم إدراك أهمية التوعية في الأمن الفكري جامعة الملك خالد تقيم دورة تأهيلية للابتعاث لـ390 مستفيدا ومستفيدة قذائف حوثية تستهدف محكمة ظهران الجنوب واستشهاد رجل أمن السلمي يفتتح ورشة عمل إنشاء أوقاف جامعة الملك خالد بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز منها فندق وقرية لتقديم الأكلات العسيرية بطريقة عصرية.. ملتقى أبها للفرنشايز 2017 يمهد لمشروعات سياحية دورة السينوغرافيا المسرحية تفيد أكثر من 25 طالباً في النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد 31 مدرسة بقطاعي التعليم بالخبر والظهران يطلقون فعاليات أسبوع الشجرة حملات تفتيشية على محلات الجوالات بمنطقة نجران

دار الملاحظة الاجتماعية بـ”الافلاج” تنظم برنامجا توعوياً لأبنائها عن التدخين وأضراره الشاملة

دار الملاحظة الاجتماعية بـ”الافلاج” تنظم برنامجا توعوياً لأبنائها عن التدخين وأضراره الشاملة
المناطق_الافلاج

نفذت دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الافلاج التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مجموعة من البرامج والانشطة المختلفة موجهة لأبنائها ، وحرصت على ان تكون هذه البرامج هادفة وشاملة ومفيده ، كان في مقدمتها برنامجاً توعوياً عن أضرار التدخين بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين في المحافظة .

اشتمل البرنامج على محاضرة طبيه تحدث فيها الدكتور كمال فارس شريف من الجمعية عن اضرار آفة التدخين بكافة انواعه والتدخين غير المباشر وماتسببه من مشاكل صحية حاضراً ومستقبلا ، مدعما حديثه بعرضٍ مرئي ، بالاضافة الى عرض بعض النماذج لرئة المدخن ومقارنتها برئة غير المدخن ، فيما وزّعت نشرات توعوية وتثقيفية متعلقة بالموضوع وقد استفاد من البرنامج 21 حدثاً من ابناء الدار .

من جهة ثانية خصصت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الافلاج جناحاً للأسر المنتجه ، عرضت خلاله الأسر ماتقدمه من مشغولات وأعمال يدويه وأكلات شعبيه وتصاميم مختلفه .وقد شهد الجناح زيارة سمو أمير منطقة الرياض الامير فيصل بن بندر خلال جولته الاخيرة في المحافظة ، الى جانب زيارات مكثفة من اهالي الافلاج وماجاورها الذين ابدوا اعجابهم وسعادتهم بما رأوه وتشجيعهم ودعمهم للأسر

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