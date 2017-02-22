دار الملاحظة الاجتماعية بـ”الافلاج” تنظم برنامجا توعوياً لأبنائها عن التدخين وأضراره الشاملة

نفذت دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الافلاج التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مجموعة من البرامج والانشطة المختلفة موجهة لأبنائها ، وحرصت على ان تكون هذه البرامج هادفة وشاملة ومفيده ، كان في مقدمتها برنامجاً توعوياً عن أضرار التدخين بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين في المحافظة .

اشتمل البرنامج على محاضرة طبيه تحدث فيها الدكتور كمال فارس شريف من الجمعية عن اضرار آفة التدخين بكافة انواعه والتدخين غير المباشر وماتسببه من مشاكل صحية حاضراً ومستقبلا ، مدعما حديثه بعرضٍ مرئي ، بالاضافة الى عرض بعض النماذج لرئة المدخن ومقارنتها برئة غير المدخن ، فيما وزّعت نشرات توعوية وتثقيفية متعلقة بالموضوع وقد استفاد من البرنامج 21 حدثاً من ابناء الدار .

من جهة ثانية خصصت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الافلاج جناحاً للأسر المنتجه ، عرضت خلاله الأسر ماتقدمه من مشغولات وأعمال يدويه وأكلات شعبيه وتصاميم مختلفه .وقد شهد الجناح زيارة سمو أمير منطقة الرياض الامير فيصل بن بندر خلال جولته الاخيرة في المحافظة ، الى جانب زيارات مكثفة من اهالي الافلاج وماجاورها الذين ابدوا اعجابهم وسعادتهم بما رأوه وتشجيعهم ودعمهم للأسر