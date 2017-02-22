“بلدي البدع” يناقش التقرير السنوي لأعمال المجلس

عقد المجلس البلدي بمحافظة البدع اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٥/٢٥جلسته العادية السابعة عشرة ، برئاسة نائب رئيس المجلس إبراهيم بن سليمان العميري وبحضور رئيس البلدية م/ محمد بن عطاالله التويجري وأعضاء وعضوات المجلس وفي بداية الإجتماع رحب العميري بكافة الحضور وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها عرض ومناقشة التقرير السنوي لأعمال المجلس للسنة الأولى من الدورة الثالثة ، وقد أقر المجلس هذا التقرير تمهيداً لرفعه إلى الأمين العام للمجالس البلدية ، وكما اطلع المجلس على الحساب الختامي للعام ١٤٣٧-١٤٣٨ بحضور مدير الشؤون المالية والإدارية عبدالله الرشندي والموظف المختص خالد الحويطي تحدثا فيه عن شرح الحساب الختامي وإيرادات البلدية لأعضاء وناقش المجلس اهم القرارات التي أقرها خلال العام الاول من دورة الثالثة وإتخذ حيال ذالك عدد من التوصيات والقرارات المناسبة وناقش المجلس مقترح من العضو أحمد المسعودي بشأن المدخل الشمالي للمحافظة وخطورة التقاطع وعدم وجود إنارة حيث وجه المجلس بمخاطبة البلدية بشكل عاجل لإتخاذ ما يلزم ، وفي نهاية الجلسة شكر نائب رئيس المجلس مدير الشؤون المالية والإدارية والموظف المختص حيال ما قدماه من شرح مفصل عن الحساب الختامي وتعاونهم مع المجلس وأبدى المجلس حرصه واهتمامه بكل ما يرتقي بالخدمات البلدية لمحافظة البدع والمراكز التابعة