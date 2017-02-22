معرض الجامعات المنتجة .. ابتكارات ..واختراعات وجامعة تبوك من تسع جامعات مشاركة

شاركت جامعة تبوك في معرض الجامعات المنتجة الخاص بالابتكارات والاختراعات ، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، والذي احتضنته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة ٢٢ – ٢٤ / ١٤٢٨هـ ، وذلك بمشاركة تسع جامعات حكومية كان لجامعة تبوك نصيب كبير من هذه المشاركة في عرض بعض منتجاتها بحيث يهدف هذا المعرض إلى إبراز ابتكارات الجامعات، والمعاهد البحثية والتقنية للمستثمرين والطلاب ، وربط منتجات الجامعة بمتطلبات السوق السعودي ، وإبراز دور الجامعة في دعم التنمية الوطنية ، والمبادرة في احتضان أصحاب المواهب والخبرات، والمبتكرين من منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات .

وكان الجناح الخاص بجامعة تبوك قد ضم بعض المنتجات المبتكرة من منسوبيها ، وبمشاركة من معهد البحوث والاستشارات، ومركز الاستشعار والأنظمة الخلوية ، ومجموعة من الطلاب المتميزين بالجامعة ، وقد عرضت الجامعة في الجناح الجهاز الخاص بمريض التوحد الذي يعطي للآباء تنبيهات من خلال ساعة ذكية في حال حدوث نوبه للطفل المريض؛ وعرضت أيضا جهاز كشف إصابة أوراق الأشجار بالحشرات. وقد تم شرح الخدمات التي يقدمها معهد البحوث والاستشارات من تدريب، واستشارات وبحوث، وقد تم عمل دورات على مدى ثلاثة أيام للطلاب المميزين من الجامعة ، تعرفوا من خلال هذه الدورات على كيفية تسجيل براءات الاختراع .

وذكر البروفسور عطية الضيوفي وكيل الجامعة أن مشاركتنا في هذا المعرض ،واستعراض الجامعة لما لديها من ابتكارات واختراعات، كان الهدف منه هو الوصول بجامعة تبوك إلى أن تكون من ضمن الجامعات المنتجة، وهوالأمر الذي تسعى إليه الجامعات ومعها كل الجهات المعنية بالقطاع التعليمي والمعرفي إلى ترسيخه كنموذج تتحقق من خلاله وظائف التعليم والبحث العلمي ، والخدمة العامة، وتحقيق بعض الموارد المالية الإضافية للجامعات من خلال وسائل متعددة منها التعليم المستمر، والاستشارات والبحوث التعاقدية، والأنشطة الإنتاجية التي تحقق التمويل الذاتي، وتقلل من اعتمادها على التمويل الخارجي.