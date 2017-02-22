 معرض الجامعات المنتجة .. ابتكارات ..واختراعات وجامعة تبوك من تسع جامعات مشاركة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رسميا.. الهلال يجدد عقد سالم الدوسري لمدة عامين فريق الصقور السعودية يختتم عروضه الجوية بمنطقة الجوف وفق “رويترز”.. “صفقة تركية” تغري أرامكو.. والشركة: لا نعلق على تكهنات عمل الرياض يضبط عدداً من المخالفات بشأن تأنيث المستلزمات النسائية اللواء الطالب يكرم منسوبي تنفيذ الأحكام العامة بشرطة الرس حزب “مستقبل مصر” يتضامن مع الانتفاضة الأحوازية ضد انتهاكات الاحتلال الإيراني أمير القصيم يفتتح مركز حياة لمكافحة التدخين ويضع حجر الأساس لمركز البدائع الاجتماعي مقتل نائب رئيس هيئة الأركان اليمني خلال مواجهات مع الحوثيين في المخا معرض الجامعات المنتجة .. ابتكارات ..واختراعات وجامعة تبوك من تسع جامعات مشاركة “بلدي البدع” يناقش التقرير السنوي لأعمال المجلس ترقية (1142) موظفاً بالجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية دار الملاحظة الاجتماعية بـ”الافلاج” تنظم برنامجا توعوياً لأبنائها عن التدخين وأضراره الشاملة

معرض الجامعات المنتجة .. ابتكارات ..واختراعات وجامعة تبوك من تسع جامعات مشاركة

معرض الجامعات المنتجة .. ابتكارات ..واختراعات وجامعة تبوك من تسع جامعات مشاركة
المناطق _تبوك

شاركت جامعة تبوك في معرض الجامعات المنتجة الخاص بالابتكارات والاختراعات ، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، والذي احتضنته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة ٢٢ – ٢٤ / ١٤٢٨هـ ، وذلك بمشاركة تسع جامعات حكومية كان لجامعة تبوك نصيب كبير من هذه المشاركة في  عرض بعض منتجاتها بحيث يهدف هذا المعرض إلى إبراز ابتكارات الجامعات،  والمعاهد البحثية والتقنية للمستثمرين والطلاب ، وربط منتجات الجامعة بمتطلبات السوق السعودي ، وإبراز دور الجامعة في دعم التنمية الوطنية ، والمبادرة في احتضان أصحاب المواهب والخبرات، والمبتكرين من منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات .

وكان الجناح الخاص بجامعة تبوك قد ضم بعض المنتجات المبتكرة من منسوبيها ، وبمشاركة من معهد البحوث والاستشارات، ومركز الاستشعار والأنظمة الخلوية ، ومجموعة من الطلاب المتميزين بالجامعة ، وقد عرضت الجامعة في الجناح الجهاز الخاص بمريض التوحد الذي يعطي للآباء تنبيهات من خلال ساعة ذكية في حال حدوث نوبه للطفل المريض؛ وعرضت أيضا جهاز كشف إصابة أوراق الأشجار بالحشرات. وقد تم شرح الخدمات التي يقدمها معهد البحوث والاستشارات من تدريب، واستشارات وبحوث، وقد تم عمل دورات على مدى ثلاثة أيام للطلاب المميزين من الجامعة ، تعرفوا من خلال هذه الدورات على كيفية تسجيل براءات الاختراع .

وذكر البروفسور عطية الضيوفي وكيل الجامعة أن مشاركتنا في هذا المعرض ،واستعراض الجامعة لما لديها من ابتكارات واختراعات، كان الهدف منه هو الوصول بجامعة تبوك إلى أن تكون من ضمن الجامعات المنتجة، وهوالأمر الذي تسعى إليه  الجامعات ومعها كل الجهات المعنية بالقطاع التعليمي والمعرفي إلى ترسيخه كنموذج تتحقق من خلاله وظائف التعليم والبحث العلمي ، والخدمة العامة،  وتحقيق بعض الموارد المالية الإضافية للجامعات من خلال وسائل متعددة منها التعليم المستمر،  والاستشارات والبحوث التعاقدية،  والأنشطة الإنتاجية التي تحقق التمويل الذاتي، وتقلل من اعتمادها على التمويل الخارجي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>