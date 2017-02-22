 مقتل نائب رئيس هيئة الأركان اليمني خلال مواجهات مع الحوثيين في المخا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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مقتل نائب رئيس هيئة الأركان اليمني خلال مواجهات مع الحوثيين في المخا

مقتل نائب رئيس هيئة الأركان اليمني خلال مواجهات مع الحوثيين في المخا
المناطق _عدن

أعلنت مصادر أمنية يمنية ،اليوم، مقتل اللواء أحمد اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان اليمني جراء مواجهات مع الحوثيين في أطراف مدينة “المخا” الواقعة جنوب غربي البلاد.

وقالت المصادر أن اللواء اليافعي قتل وعدد من مرافقيه إثر مشاركته في مواجهات مع الحوثيين بأطراف مديرية “المخا” الساحلية، مشيرة إلى أن المواجهات لازالت دائرة بأطراف “المخا” بين القوات الحكومية والحوثيين.

ويعد اليافعي هو قائد عمليات تحرير الساحل الغربي، إذ أشرف بنفسه على سير المعارك منذ انطلاقها، كما كان له دور كبير في وضع خطط تحرير العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى .

وتأتي هذه المواجهات في أعقاب قيام الجيش اليمني بالدفع بتعزيزات كبيرة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة ” المخا” بهدف استعادة السيطرة على “جبل النار” ومعسكر “خالد” القريب من مدينة “البرح “على خط تعز الحديدة .

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