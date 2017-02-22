أمير القصيم يفتتح مركز حياة لمكافحة التدخين ويضع حجر الأساس لمركز البدائع الاجتماعي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مساء الثلاثاء ، مركز حياة لمكافحة التدخين ومشروعه الاستثماري التابعان للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة البدائع ، الذي تبرع في إنشائهما المهندس علي بن حسين الصغير.

حيث تجول سموه في أقسام المركز ، مستمعاً إلى شرحٍ موجز عن ما يحتويه المركز ، ومشروعه الاستثماري ، حيث تبلغ قيمة تكاليف المركز والمشروع الذي يحتوي على 22 شقة سكنية وصالة عرض تجارية أكثر من 5300000 ريال.

إثر ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم رجل الأعمال المهندس علي بن حسين الصغير لتكفله بإنشاء المركز ومشروعه الاستثماري ، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة ، مقدم من مسؤولي المركز ، ثم التقطت الصور التذكارية لسمو الأمير فيصل بن مشعل مع منسوبي مركز حياة لمكافحة التدخين.

ومن جانبٍ آخر ، وضع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حجر الأساس لمشروع مركز البدائع الاجتماعي ، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة البدائع ، مساء الثلاثاء ، وذلك في مقر المركز حيث يقع المشروع على مساحة أرض قرابة 9666 متر مربع ، حيث سيحتوي المشروع على قاعتين للتدريب للرجال والنساء ، ومركزاً لضيافة الطفل ، ومركزاً لتدريب الحرفيين ، وصالة للأسر المنتجة ، وقاعة لوحدة العمل التطوعي ، وديوانية التنمية ، كما سيحتوي المشروع أيضاً على شقق استثمارية عددها قرابة 25 شقة ، سيكون ريعها لدعم برامج المركز ، ولتشغيل المشروع.