 حزب “مستقبل مصر” يتضامن مع الانتفاضة الأحوازية ضد انتهاكات الاحتلال الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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حزب “مستقبل مصر” يتضامن مع الانتفاضة الأحوازية ضد انتهاكات الاحتلال الإيراني

حزب “مستقبل مصر” يتضامن مع الانتفاضة الأحوازية ضد انتهاكات الاحتلال الإيراني
المناطق _الأحواز

أعلن  حزب “مستقبل مصر” عن تضامنه مع الانتفاضة الشعبية التي تشهدها مدن الأحواز العربية ضد انتهاكات المحتل الفارسي، مطالباً المجتمع الدولي بفتح تحقيق فيما يقوم به الكيان الفارسي الإيراني بحسب بيان الحزب.

وأكد أنه سوف يتقدم بطلب رسمي إلى جامعة الدول العربية لفتح تحقيق حول الانتهاكات الفارسية ضد الشعب الأحوازي، مطالباً الجامعة بفتح ملف الشعب الأحوازي في جلسة طارئة، لبحث عمليات القتل العمد من الكيان الصهيوني الفارسي ضد أبناء الشعب الأحوازي العربي.

وشدد الحزب أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة مع ممثلي الأحزاب العربية خلال الفترة المقبلة لوقف نزيف الدم للشعب الأحوازي، واختتم الحزب بيانه بتحية الشعب الأحوازي على صموده في وجه المحتل الفارسي الغاشم.

يذكر ان موقف الحزب جاء في ظل ماتشهده مدينة الفلاحية من قمع وتنكيل علي يد قوات الاحتلال الفارسي منذ التاسع من فبراير الجاري، على غرار انتفاضة شعبية، انطلقت بعد مقتل شاب أحوازي.

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