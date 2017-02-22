 عمل الرياض يضبط عدداً من المخالفات بشأن تأنيث المستلزمات النسائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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عمل الرياض يضبط عدداً من المخالفات بشأن تأنيث المستلزمات النسائية

عمل الرياض يضبط عدداً من المخالفات بشأن تأنيث المستلزمات النسائية
المناطق _الرياض

نفذ مكتب عمل الرياض حملة تفتيشية على معرض مقام شمال الرياض يضم أركاناً متنوعة للشركات والمؤسسات والسلع الاستهلاكية والمصانع الوطنية والمطاعم ومنطقة ألعاب تستهدف العائلات وركزت الحملة على اكشاك المستلزمات النسائية تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وقد أعطت الحملة نتائج إيجابية حيث لوحظ التزام المعرض بقرارات التأنيث.

.وتأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار حرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على متابعة الإلتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية والإشتراطات الخاصة بها، وتنظيم سوق العمل والتأكد من التقيد بالأنظمة في هذا الشأن .

كما نفذت مجموعة الغرب والجنوب بالتنسيق مع بلدية الشميسي جولة تفتيشية  على احدى الاسواق الكبرى ضبط خلالها 9 مخالفات لقرار التأنيث و إغلاق ٩ محلات .وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني على استمرار الحملات التفتيشية لمكاتب العمل على منشآت القطاع الخاص في جميع قطاعات وأسواق العمل للتأكد من التزامها والعاملين فيها بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

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