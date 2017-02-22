وفق “رويترز”.. “صفقة تركية” تغري أرامكو.. والشركة: لا نعلق على تكهنات

قالت مصادر مطلعة، إن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، تتصدر المهتمين بشراء شركة “بترول أوفيس التركية” العاملة في قطاع محطات الوقود، من مجموعة “أو إم في” النفطية النمساوية.

وقال أحد المصادر طلب عدم نشر اسمه (حسب وكالة رويترز)، إن أرامكو قدمت عرضًا وفي انتظار النتيجة. وبين أن الشركة تلقت عروضًا مؤكدة لشراء “بترول أوفيس” التي حققت مبيعات بنحو 10 مليارات يورو (10.5 مليارات دولار) في 2015.

ولدى بترول أوفيس نحو ألفي محطة بنزين ومصنع للزيوت المعدنية و11 منشأة لغاز البترول المسال وسعة تخزين تفوق 1.17 مليون متر مكعب وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وقال متحدث باسم أرامكو السعودية (وفقًا للوكالة) إن الشركة لا تعلق على الشائعات أو التكهنات. وبينت مصادر أخرى مطلعة أن شركة سوكار النفطية الحكومية في أذربيجان قدمت عرضًا أيضًا.

ويوفر تملك عدد كبير من محطات البنزين في تركيا لسوكار، منفذًا طبيعيًّا لبيع منتجات مصفاة ستار التي تبنيها في تركيا وتتطلع إلى الانتهاء منها العام المقبل.

وكانت “أو إم في” قالت الشهر الماضي إنها تتوقع الانتهاء من بيع بترول أوفيس في 2017. وقال سداد الحسيني المسؤول التنفيذي السابق لدى أرامكو السعودية، إن بترول أوفيس توفر منفذًا آمنًا على المدى الطويل للمنتجات المكررة في سوق ملاصقة لعمليات أرامكو.

وكانت “أو إم في” قالت العام الماضي إنها ستعرض وحدتها التركية للبيع في إطار مسعى إلى التركيز على أنشطة المنبع في إنتاج النفط والغاز، وكذلك أنشطة المصب المتكاملة للتكرير والبيع والتوزيع.

ووفق أحدث بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، باعت بترول أوفيس 530 ألفًا و206 أطنان من البنزين والديزل وزيت الوقود ووقود الطائرات وأنواع أخرى من الوقود في نوفمبر في تركيا وتبلغ حصتها السوقية 22.7%.