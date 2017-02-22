فريق الصقور السعودية يختتم عروضه الجوية بمنطقة الجوف

اختتم فريق القوات الجوية الملكية السعودية ” الصقور السعودية ” مساء اليوم عرضه الأخير ضمن عروضة الجوية التي قدمها على مدى يومين ببحيرة دومة الجندل.

وعلى مدى اليومين الماضيين قدم الفريق لأهالي المنطقة عروضاً جوية متنوعة ما بين جماعية ومهارات ثنائية منها ” السهم، التايفون، الصقر، الدرع، التانقو، الرمح، الالتفاف الحلزوني، شعار المملكة، الانهيار، التنين، دوران العلم، القلب والسهم، الموجة المتعاكسة، الكماشة، الحلقة، الكوبرا، الثورة، الدوامة، الإعصار، الانفجار ” استمرت لمدة 25 دقيقة .

يذكر أن فريق الصقور السعودية قد حصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية خلال مشاركاته التي تهدف للتعريف بإمكانات وكفاءت ومقدرة الطيار السعودي على تطويع الآلة والتقنيات المتقدمة وإبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية .