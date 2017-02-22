 فريق الصقور السعودية يختتم عروضه الجوية بمنطقة الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رسميا.. الهلال يجدد عقد سالم الدوسري لمدة عامين فريق الصقور السعودية يختتم عروضه الجوية بمنطقة الجوف وفق “رويترز”.. “صفقة تركية” تغري أرامكو.. والشركة: لا نعلق على تكهنات عمل الرياض يضبط عدداً من المخالفات بشأن تأنيث المستلزمات النسائية اللواء الطالب يكرم منسوبي تنفيذ الأحكام العامة بشرطة الرس حزب “مستقبل مصر” يتضامن مع الانتفاضة الأحوازية ضد انتهاكات الاحتلال الإيراني أمير القصيم يفتتح مركز حياة لمكافحة التدخين ويضع حجر الأساس لمركز البدائع الاجتماعي مقتل نائب رئيس هيئة الأركان اليمني خلال مواجهات مع الحوثيين في المخا معرض الجامعات المنتجة .. ابتكارات ..واختراعات وجامعة تبوك من تسع جامعات مشاركة “بلدي البدع” يناقش التقرير السنوي لأعمال المجلس ترقية (1142) موظفاً بالجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية دار الملاحظة الاجتماعية بـ”الافلاج” تنظم برنامجا توعوياً لأبنائها عن التدخين وأضراره الشاملة

فريق الصقور السعودية يختتم عروضه الجوية بمنطقة الجوف

فريق الصقور السعودية يختتم عروضه الجوية بمنطقة الجوف
المناطق- الجوف

اختتم فريق القوات الجوية الملكية السعودية ” الصقور السعودية ” مساء اليوم عرضه الأخير ضمن عروضة الجوية التي قدمها على مدى يومين ببحيرة دومة الجندل.
وعلى مدى اليومين الماضيين قدم الفريق لأهالي المنطقة عروضاً جوية متنوعة ما بين جماعية ومهارات ثنائية منها ” السهم، التايفون، الصقر، الدرع، التانقو، الرمح، الالتفاف الحلزوني، شعار المملكة، الانهيار، التنين، دوران العلم، القلب والسهم، الموجة المتعاكسة، الكماشة، الحلقة، الكوبرا، الثورة، الدوامة، الإعصار، الانفجار ” استمرت لمدة 25 دقيقة .
يذكر أن فريق الصقور السعودية قد حصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية خلال مشاركاته التي تهدف للتعريف بإمكانات وكفاءت ومقدرة الطيار السعودي على تطويع الآلة والتقنيات المتقدمة وإبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>