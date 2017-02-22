 رسميا.. الهلال يجدد عقد سالم الدوسري لمدة عامين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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رسميا.. الهلال يجدد عقد سالم الدوسري لمدة عامين

رسميا.. الهلال يجدد عقد سالم الدوسري لمدة عامين
المناطق- الرياض

أنهى مجلس إدارة نادي الهلال اليوم الأربعاء إجراءات تجديد عقد لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم “سالم الدوسري” لمدة عامين، حيث وقّع صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال مع “الدوسري” تجديد عقده في مكتب سموه بمبنى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن ناصر بمقر نادي الهلال؛ بحضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي المهندس “عبدالرحمن النمر”، وعضو مجلس إدارة النادي “ثامر الجاسر”، ومدير الاحتراف في النادي “تركي المسند”.

وذكر سالم الدوسري في تصريح له بثه عبر “سناب تشات” : “أتمنى من جمهور الهلال الدعم في الفترة القادمة لأنها فترة حاسمة لكل البطولات ونحتاج وقفتكم ومؤازرتكم أكثر”.

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