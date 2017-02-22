 السفير السعودي بجاكرتا: اقتياد ١٢٠ سعودياً في إندونيسيا تصرف غير مبرر وسنبحث الأسباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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السفير السعودي بجاكرتا: اقتياد ١٢٠ سعودياً في إندونيسيا تصرف غير مبرر وسنبحث الأسباب

السفير السعودي بجاكرتا: اقتياد ١٢٠ سعودياً في إندونيسيا تصرف غير مبرر وسنبحث الأسباب
المناطق- الرياض

تدخلت السفارة السعودية في إندونيسيا للإفراج عن ١٢٠ مواطناً سعودياً اقتادتهم السلطات هناك بلا سابق إنذار، وذلك فجر اليوم.

وأعرب السفير السعودي في إندونيسيا أسامة الشعيبي، في توضيح له نشره عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، عن بالغ أسفه لما حصل، واعتذر للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم إشعار الخارجية السعودية والإندويسية بما حصل، مبينا أنهم قاموا في الحال بإنزال السعوديين في مقر السفارة هناك، وأخذ جوازاتهم من ضابط الجوازات، وتزويدهم بصور للضابط، ووصف ما حصل ‏بغير المبرر ولا يقبله عقل.

وأضاف أن السفارة ستبحث الأسباب عبر القنوات القانونية والدبلوماسية مع الإخوة الإندونيسيين.

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