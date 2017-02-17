المملكة تستقبل رحلات حج 1438 ابتداءً من ذو القعدة المقبل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، عن بدء استقبال مطاراتها رحلات الحج القادمين عن طريق الجو لعام 1438هـ، ابتداءً من الأول من ذو القعدة القادم الموافق 24 يوليو 2017م، على أن تستمر الرحلات الجوية لقدوم حجاج بيت الله الحرام حتى الرابع من ذو الحجة القادم الموافق 26 أغسطس 2017م.

ونظمت الهيئة ورشة عمل بعنوان “تحسين وتطوير نقل الحجاج عن طريق الجو” في فندق الهلتون بجدة، شارك فيها العديد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة يتقدمها إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والمديرية العامة للجوازات، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والخطوط الجوية العربية السعودية، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، بالإضافة لممثلين من جميع شركات الطيران المشغلة في المملكة.

وناقشت ورشة العمل عدة محاور من بينها طلبات الخانات الزمنية عبر شركة (ACA) الاسترالية المختصة بتنسيق الخانات الزمنية في المطارات، ومناقشتها عن ملاحظات المطارات والشركات المشغلة للمطارات ومقدمي الخدمات الأرضية، بالإضافة إلى ملاحظات الناقلات الوطنية، حيث تسعى الهيئة إلى تطبيق المتطلبات والضوابط الفنية بمعايير سلامة الطيران على جميع الناقلات الجوية المشاركة في نقل الحجاج عن طريق الجو، وتعمل على التفتيش للناقلات الجوية واجتيازها لجميع عمليات التدقيق بالكامل، لاستمرار سجلها الخالي من حوادث الطيران أثناء نقل الحجاج على مدى العشرين عاماً الماضية.

وتسعى الهيئة للمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 حيث سيصل عدد الحجاج إلى 2,5 مليون حاج، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي سيصل فيها عدد الحجاج إلى 4 ملايين حاج، وهذه الأرقام الطموحة تتطلب الاستعداد والتجهيز لدى جميع القطاعات والإدارات بالمتطلبات الفنية والبنى التحتية للمطارات والموارد البشرية المدربة والمؤهلة لاستقبال هذه الأعداد وتوديعها، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المتزايدة كل عام، حيث يتوقع أن تصل في عام 2030 إلى 30 مليون معتمر، مما يعني أن الموسم سيصبح على مدار العام.

وكانت الهيئة قد استقبلت طلبات تشغيل لنقل الحجاج عن طريق الجو خلال العام الماضي 2016م من 61 شركة نقل جوي على مستوى العالم تم التصريح لـ 58 ناقلة منها بعد أن تم فحص جميع الأوراق المستندات المطلوبة الخاصة بتلك الشركات التي نقلت 1.246.660 حاجاً، قدموا لأداء الفريضة عن طريق الجو من 169 دولة.

يشار إلى أن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حصد أعلى حصة من استقبال الحجاج القادمين عن طريق الجو خلال العام الماضي 2016م بإجمالي بلغ 694171 حاجا، بينما وصل عدد الحجاج القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال العام الماضي إلى 551170 حاجا.