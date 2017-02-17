محافظ أملج ينقل تعازي امير منطقة تبوك في وفاة طفل اشتعلت النار في جسده

واسى محافظ أملج أسرة ” ام الطفل ” سعود في وفاة ابنهم ، والذي انتقل إلى رحمة الله بعد ان اشتعل حريق في جسده الطاهر.

ونقل ” البازعي” لدى زيارته أسرة الطفل تعازي امير منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان حفظة الله وعبر لهم عن عميق حزنه، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء. وكان في استقبال المحافظ خاله ” حامد محمد الحمدي” وأقاربه الذين قدموا شكرهم الجزيل لامير منطقة تبوك نظير مشاعره النبيلة التي خففت من مصابهم، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته.

وتأتي تقاصيل وفاة الطفل ” سعود” وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تعيش ام الطفل ” سعود 15 سنة ” اصعب ايامها بعد ان فقدت فلذة كبدها وابنها الوحيد تبكي كل يوم في ذكرى طفلها تجمع لعبه وحاجياته وتغسلها بدموعها وهي غير مصدقة ان صغيرها الغالي راح الى الابد … بعد ان احترق اثناء قيامه باللعب في “حوش البيت” بمحافظة أملج وسكب ” التنر ” على جسده وتوفي حيث وصل الحرق نسبة ٩٧٪‏ من جسده وهو الأبن الوحيد لوالدته المطلقة حيث تعلقت به كثيراً ورفضت الزواج من أجله لكن القضاء كان أسرع . خاله الأكبر ” حامد الحمدي ” قام بأطفاء النار من جسده في مشهد مروع ومؤثر حيث احترقت كلتا يديه ، وامه تشاهده وهو يجري والنار يحترق في جسده.