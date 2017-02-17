 الجيش اليمني والمقاومة يحرران منطقة “يختل” من الانقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجيش اليمني والمقاومة يحرران منطقة “يختل” من الانقلابيين المملكة تستقبل رحلات حج 1438 ابتداءً من ذو القعدة المقبل ولي العهد بعد افتتاحه مركز الأمن الإلكتروني:الداخلية أخذت زمام المبادرة في إنشاء المركز انطلاقاً من واجبها الوطني الأمني 118 مشروعا إغاثيا وإنسانيا بأكثر من 576 مليون دولار من أجل اليمن .. العمل الإنساني يسابق العمل العسكري محافظ أملج ينقل تعازي امير منطقة تبوك في وفاة طفل اشتعلت النار في جسده السفير السعودي بجاكرتا: اقتياد ١٢٠ سعودياً في إندونيسيا تصرف غير مبرر وسنبحث الأسباب رسميا.. الهلال يجدد عقد سالم الدوسري لمدة عامين فريق الصقور السعودية يختتم عروضه الجوية بمنطقة الجوف وفق “رويترز”.. “صفقة تركية” تغري أرامكو.. والشركة: لا نعلق على تكهنات عمل الرياض يضبط عدداً من المخالفات بشأن تأنيث المستلزمات النسائية اللواء الطالب يكرم منسوبي تنفيذ الأحكام العامة بشرطة الرس حزب “مستقبل مصر” يتضامن مع الانتفاضة الأحوازية ضد انتهاكات الاحتلال الإيراني

الجيش اليمني والمقاومة يحرران منطقة “يختل” من الانقلابيين

الجيش اليمني والمقاومة يحرران منطقة “يختل” من الانقلابيين
المناطق- واس

حرر الجيش اليمني الوطني والمقاومة اليوم منطقة يختل بالكامل من الانقلابيين والسيطرة عليها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله “إن عملية تحرير منطقة يختل شمال المخأ بدأت منذ فجر اليوم وتمكن الجيش الوطني والمقاومة من إحكام السيطرة على المنطقة بالكامل وتكبيد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار باتجاه الخوخة”.
وأضاف أن العملية العسكرية مستمرة لتحرير المناطق على الساحل الغربي وصولاً إلى محافظة الحديدة غرب البلاد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>