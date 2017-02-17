الجيش اليمني والمقاومة يحرران منطقة “يختل” من الانقلابيين

حرر الجيش اليمني الوطني والمقاومة اليوم منطقة يختل بالكامل من الانقلابيين والسيطرة عليها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله “إن عملية تحرير منطقة يختل شمال المخأ بدأت منذ فجر اليوم وتمكن الجيش الوطني والمقاومة من إحكام السيطرة على المنطقة بالكامل وتكبيد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار باتجاه الخوخة”.

وأضاف أن العملية العسكرية مستمرة لتحرير المناطق على الساحل الغربي وصولاً إلى محافظة الحديدة غرب البلاد.