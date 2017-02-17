“العمل”تحقق في “فيديو التطعيس” ورواد التواصل: رفقاً بالمسنين

أثار مقطع فيديو تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من المسنين من نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة وهم يمارسون رياضة التطعيس والتفحيط في أحد المخيمات.. استياء واسعًا وسط متابعي «السوشيال ميديا»، فيما وعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة -على لسان متحدثها الرسمي- بالتحقيق في الواقعة.

وأبدى عدد من متداولي الفيديو استياءهم من إخراج دار الرعاية المسنين لممارسة رياضة التعطيس، والتى تشكل خطرًا على صحتهم، فضلاً عن كونها لا تليق بمن هم في مثل سنّهم، حيث تتطلب ركوب سيارات جيب على مرتفعات رمليَّة، والهبوط بسرعة عالية لا تقوى على تحمُّلها أجسادهم، بل تعرّضهم لمخاطر الكسور والرضوض لاسيما أنَّ بعضهم يعاني من أمراض مزمنة، ولا يتحملون أداء هذه الرياضة.. وكشف المقطع المتداول عن قيام أحد الأشخاص مؤخَّرًا بالتعاون والتنسيق مع دار الرعاية الاجتماعيَّة باستئجار فرق مختصة في رياضة التعطيس والتفحيط بسيارات ودبابات مجهزة للقيام بهذه الرياضة الخطرة، والتى تهدد سلامة المسنين، وذكر عدد من الروَّاد أن مثل هذه الممارسات تليق بفئة الشباب، خاصَّةً المهتمين بها، فهم يملكون الطاقة والحيوية التي تساعدهم على المغامرة. فيما حمَّل البعض دار الرعاية مسؤوليَّة هذا الإهمال، مستبعدين ما يتردد عن إحياء الفرحة في قلوب كبار السن، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم بممارسة هذه الرياضة المتهوِّرة، والتى تتسبب قطعًا في تدهور صحتهم.

وطالب الروَّاد بمحاسبة المتسبِّب في خروج المسنين من دار الرعاية إلى مخيم التطعيس، مع إجراء تحقيق في هذا الإهمال في رعاية كبار السن. تواصلت «المدينة» مع المتحدِّث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة خالد أبا الخيل حول واقعة الفيديو، ووعد بالتحقيق في الموضوع، والرد على استفسار الصحيفة.