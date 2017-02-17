 محاكمة 3 مواطنين دعموا التنظيمات الإرهابية عبر “التواصل الاجتماعي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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محاكمة 3 مواطنين دعموا التنظيمات الإرهابية عبر “التواصل الاجتماعي”

محاكمة 3 مواطنين دعموا التنظيمات الإرهابية عبر “التواصل الاجتماعي”
المناطق - الرياض

كشفت محاكمة 3 مواطنين في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض عن تورطهم في دعم التنظيمات الإرهابية من خلال برامج التواصل الإجتماعي تويتر وتليجرام وغيرها من البرامج التي أصبح التنظيم يتبعها في الإيقاع بالشباب.وأظهرت لائحة دعوى قدمها ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة والتي تمثلت في اتهام المتهم الأول بتأييد تنظيم داعش، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وقيامه بإعادة تغريدات تؤيد تنظيم داعش الإرهابي ومتابعته هاشتاقات انشأها افراد من التنظيم على تويتر، وإعادة تغريدة عبر حسابة لمقطع فديو يتحدث عن تكفير الدولة وآخر يمجد زعيم القاعدة أسامة بن لادن. فيما تمثلت التهم التي يواجهها المتهم الثاني في تأييد تنظيم داعش، وقيامه بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته في إرسال واستقبال صور وفديوهات عن التنظيم الضال، وشراء الأسلحة وعدم الإبلاغ عن أشخاص يقومون بالبيع والشراء فيها. فيما يواجه المتهم الثالث، تهمة التستر على مجموعة يقومون بنقل أخبار داعش من خلال برنامج التيليجرام، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، كما أن نقض ما سبق أن تعهد به.

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