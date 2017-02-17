 الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي مساعدتها في نزع الألغام التي زرعها الانقلابيون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي مساعدتها في نزع الألغام التي زرعها الانقلابيون

الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي مساعدتها في نزع الألغام التي زرعها الانقلابيون
المناطق- عدن
ناشدت الحكومة اليمنية اليوم، المجتمع الدولي مساعدتها في إزالة الألغام التي زرعها الانقلابيون في عدد من المناطق.

ووجهت الحكومة على لسان نائب رئيسها، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، نداء عاجلاً للمجتمع الدولي، لمساعدة حكومته في إزالة مخلفات الانقلابيين من الألغام والمتفجرات في المناطق المحررة”.

وأضاف المخلافي أن “المليشيا تستخدم الألغام بكثافة في جميع المناطق التي تصل إليها، وفي التجمعات المدنية والطرقات والمدارس والمستشفيات وتخالف كل الاتفاقات والمعاهدات”.

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