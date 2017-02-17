الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي مساعدتها في نزع الألغام التي زرعها الانقلابيون

ناشدت الحكومة اليمنية اليوم، المجتمع الدولي مساعدتها في إزالة الألغام التي زرعها الانقلابيون في عدد من المناطق.

ووجهت الحكومة على لسان نائب رئيسها، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، نداء عاجلاً للمجتمع الدولي، لمساعدة حكومته في إزالة مخلفات الانقلابيين من الألغام والمتفجرات في المناطق المحررة”.

وأضاف المخلافي أن “المليشيا تستخدم الألغام بكثافة في جميع المناطق التي تصل إليها، وفي التجمعات المدنية والطرقات والمدارس والمستشفيات وتخالف كل الاتفاقات والمعاهدات”.