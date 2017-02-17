أمير مكة يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الملك عبدالعزيز

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الـ 46 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بمختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وعدد من أصحاب المعالي ومدراء القطاعات الحكومية بالمنطقة وأولياء أمور الطلاب وذلك في الأستاد الرياضي بالجامعة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات .

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم انطلقت مسيرة الخريجين ، بعدها ألقى الطالب عبدالسلام القرني كلمة الخريجين , رحب فيها براعي الحفل والحضور وقال :”حياكم الله في يومِ تخرجنا و زَفافِنا إلى ميادينِ العمل ،هذا اليومُ الذي طالما انتظرناهُ جميعا، بكم وبجهودِكم بعدَ توفيقِ اللهِ سبحانه وتعالى نلنا أسمى المراتبِ والعلوم ، لنتمكن من خدمة ديننا ومليكنا ووطننا .

وخاطب زملائه الخريجين بقوله : ” الآن بعد أن حانت لحظةُ وداع جامعتَنا الغالية ومهدَ تميُّزِنا ومنبعَ علمِنا، ونسألُ اللهَ أن يباركَ خُطانا ويحققَ آمالنا لنكون قياداتِ المستقبل”.

عقب ذلك أدى خريجو الكليات الصحية القسم معاهدين الله سبحانه وتعالى على الجد والإخلاص والأمانة والوفاء للدين ثم المليك والوطن، ثم منح معالي مدير الجامعة ، الدرجات العلمية المستحقة كل في تخصصه بعد إنهاء الطلاب متطلبات الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم وفقاً للمناهج والخطط المعتمدة.

ثم ألقى معالي مدير الجامعة كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه حفل خريجي جامعة المؤسس ، ثم أعلن معاليه منح الدرجة العلمية للخريجين .

من جانبه عبر عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي عن شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه ورعايته لحفل تخريج الدفعة الـ 46 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز , والتي تسعد بتخريج هذه السواعد الشابة لتشارك في التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة .