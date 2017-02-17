تعاوني تيماء يزور مكتب التعليم ويعلن إسلام خادمة فلبينية

ضمن برنامج صلة واصل مجلس إدارة مكتب هدى التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة تيماء زياراته ليبدأ بمكتب التعليم بالمحافظة، ويهدف هذا البرنامج للتواصل مع الجهات الحكومية والخيرية للتعريف ببرامج المكتب ومشروعاته والبحث مع رؤساء ومدراء الجهات المعنية آليات تعميق التعاون في تنفيذ هذه البرامج والمشاريع،وكان في مقدمة الوفد الزائر فضيلة رئيس المجلس الشيخ مبروك الصيعري والذي استقبل من قبل مدير المكتب الأستاذ فواز الفقير وبحثا تلك الآليات وسبل التعاون المشترك، صرح بذلك المتحدث الرسمي للمكتب الأستاذ حامد الدريبي والذي أعلن أيضا إسلام خادمة من الجنسية الفلبينية والذي ذكر أن ذلك يأتي بعد فضل الله تعالى بدعم معنوي ومادي من أهالي المحافظة وخارجها.