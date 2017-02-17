 تعاوني تيماء يزور مكتب التعليم ويعلن إسلام خادمة فلبينية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الثقافة والإعلام يطلق المسلسل الكرتوني” حكيم وكونج شياوشي “ أحد معتقلي أندنوسيا ال 10 .. اعتقالنا دون سبب مقنع.. “نفع” الخيرية تختتم مشاركتها في فعاليات اليوم الخيري التطوعي بملتقى مكة الثقافي صحة عسير تنظم دورة تنمية مهارات الذكاء العاطفي للقيادات الصحية بالمديرية مساعد مدير صحة تبوك يكلف ” خلود الزهراني ” مشرفة فنية بادارة الصحة العامة تعاوني تيماء يزور مكتب التعليم ويعلن إسلام خادمة فلبينية أمير مكة يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الملك عبدالعزيز الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي مساعدتها في نزع الألغام التي زرعها الانقلابيون محاكمة 3 مواطنين دعموا التنظيمات الإرهابية عبر “التواصل الاجتماعي” “العمل”تحقق في “فيديو التطعيس” ورواد التواصل: رفقاً بالمسنين وفاة أحد زوار المسجد الحرام إثر سقوطه داخل دورات المياه حساب المواطن يدشّن مركز خدمة العملاء للرد على الاستفسارات

تعاوني تيماء يزور مكتب التعليم ويعلن إسلام خادمة فلبينية

تعاوني تيماء يزور مكتب التعليم ويعلن إسلام خادمة فلبينية
المناطق- تيماء

ضمن برنامج صلة واصل مجلس إدارة مكتب هدى التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة تيماء زياراته ليبدأ بمكتب التعليم بالمحافظة، ويهدف هذا البرنامج للتواصل مع الجهات الحكومية والخيرية للتعريف ببرامج المكتب ومشروعاته والبحث مع رؤساء ومدراء الجهات المعنية آليات تعميق التعاون في تنفيذ هذه البرامج والمشاريع،وكان في مقدمة الوفد الزائر فضيلة رئيس المجلس الشيخ مبروك الصيعري والذي استقبل من قبل مدير المكتب الأستاذ فواز الفقير وبحثا تلك الآليات وسبل التعاون المشترك، صرح بذلك المتحدث الرسمي للمكتب الأستاذ حامد الدريبي والذي أعلن أيضا إسلام خادمة من الجنسية الفلبينية والذي ذكر أن ذلك يأتي بعد فضل الله تعالى بدعم معنوي ومادي من أهالي المحافظة وخارجها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>