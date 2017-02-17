صحة عسير تنظم دورة تنمية مهارات الذكاء العاطفي للقيادات الصحية بالمديرية

انطلقت يوم أمس ولمدة ثلاثة أيام بقاعة التدريب والابتعاث بصحة عسير دورة مهارات الذكاء العاطفي في العمل التي تستهدف 30 قيادي من القيادات الصحية بالمديرية.

وتهدف الدورة الى فهم دور العاطفة في تنمية النفس البشرية وأهمية تنمية الذكاء العاطفي وتنمية مهارات الاتصال وفهم الآخرين من حولهم من خلال استخدام مهارات الذكاء العاطفي وكيفية الاستفادة من مهارات الذكاء العاطفي في تنمية وإدارة النجاح المؤسسي والمهني.

وقدم الدورة المستشار طلال السويدي المتخصص في مجالات الإدارة الاستراتيجية وسيكولوجية القيادة والجودة الشاملة.

وتركزت الدورة على أنواع الذكاء وصراع العقل والعاطفة وادارة تغيير النفس نحو ذكاء أسمى والاتصال مع الذات وفهم الدوافع والمعوقات وتعريف الذكاء العاطفي وأهميته على المستوى الشخصي والمؤسسي وفهم الذات والتحكم بالعواطف والقدرة على إدارتها والتعرف على المشاعر السلبية والإيجابية والذكاء العاطفي ودورة في تحديد الرسالة والرؤيا والوصول إلى الأهداف والذكاء العاطفي الاجتماعي والذكاء العاطفي المؤسسي والذكاء العاطفي والتفكير الإبداعي وكيف تصنع منظمة ذكية عاطفيا.