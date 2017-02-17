“نفع” الخيرية تختتم مشاركتها في فعاليات اليوم الخيري التطوعي بملتقى مكة الثقافي

اختتمت جمعية نفع الخيرية مشاركتها أمس في فعاليات اليوم الخيري التطوعي الذي نظمته الكلية التقنية بجدة وسط حضور أكثر من 20 جمعية خيرية ، وتأتي هذه الفعاليات ضمن أنشطة الكلية في ملتقى مكة الثقافي الذي يقام هذا العام تحت شعار :”كيف تكون قدوة؟ ” واستعرضت الجمعية في مشاركتها التطوعية جهودها في خدمة مستفيديها من الأسر المحتاجة من الفقراء، والأيتام، ، والمطلقات والأرامل ، وأبناء السجناء بالإضافة إلى برامجها لتأهيل المحتاجين والمحتاجات وتحويلهم من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج ، كما استعرضت برنامجها التدريبي الذي تنفذه بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل أبنائها من خلال العديد من الدورات والبرامج التقنية والفنية على مدار العام .

وفي سياق حراك الجمعية ، قام وفد من الجمعية يترأسه مدير عام الجمعية سعيد بن إبراهيم الزهراني ، وعدد من منسوبي الجمعية يرافقهم أكثر من (50) يتيماً بزيارة علمية للاطلاع على مسابقة المهارات الوطنية ، والتي أقيم فرعها للبنين في المعهد الصناعي الثانوي بجدة ، حيث كان في استقبالهم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه ، ومدير المعهد يوسف بدران ، وقام الوفد بجولة شملت أركان المهارات وأقسام المعهد ، واستعرضت الجمعية جوانب التعاون مع المعهد والتي أثبتت نجاحها الفترة الماضية وفتح المزيد من البرامج ذات العلاقة بسوق العمل .

وأكد سعيد الزهراني مدير الجمعية أن الجمعية تعمل بحمد الله تعالى على تنفيذ عدة برامج تأهيلية للأيتام بالتعاون مع التدريب التقني تستهدف اعدادهم للحياة العملية والاعتماد على النفس ، وكشف أن الجمعية إلى جانب ما تنفذه من برامج مهنية للجنسين فقد صرفت خلال الأربعة أشهر الماضية مبلغ مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة ريال لعدد 1339 يتيماً ويتيمة ، كما أنها إلى جانب ذلك تعمل على دعم مائة أسرة محتاجة فعلياً بواقع ألف ريال لكل أسرة على مدار العام .