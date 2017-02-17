 “نفع” الخيرية تختتم مشاركتها في فعاليات اليوم الخيري التطوعي بملتقى مكة الثقافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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“نفع” الخيرية تختتم مشاركتها في فعاليات اليوم الخيري التطوعي بملتقى مكة الثقافي

“نفع” الخيرية تختتم مشاركتها في فعاليات اليوم الخيري التطوعي بملتقى مكة الثقافي
المناطق- مكة
اختتمت جمعية نفع الخيرية مشاركتها أمس في فعاليات اليوم الخيري التطوعي الذي نظمته الكلية التقنية بجدة وسط حضور أكثر من 20 جمعية خيرية ، وتأتي هذه الفعاليات ضمن أنشطة الكلية في ملتقى مكة الثقافي الذي يقام هذا العام تحت شعار :”كيف تكون قدوة؟ ” واستعرضت الجمعية في مشاركتها التطوعية جهودها في خدمة مستفيديها من الأسر المحتاجة من الفقراء، والأيتام، ، والمطلقات والأرامل ، وأبناء السجناء بالإضافة إلى برامجها لتأهيل المحتاجين والمحتاجات وتحويلهم من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج ، كما استعرضت برنامجها التدريبي الذي تنفذه بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل أبنائها من خلال العديد من الدورات والبرامج التقنية والفنية على مدار العام .
وفي سياق حراك الجمعية ، قام وفد من الجمعية يترأسه مدير عام الجمعية سعيد بن إبراهيم الزهراني ، وعدد من منسوبي الجمعية يرافقهم أكثر من (50) يتيماً بزيارة علمية للاطلاع على مسابقة المهارات الوطنية ، والتي أقيم فرعها للبنين في المعهد الصناعي الثانوي بجدة ، حيث كان في استقبالهم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه ، ومدير المعهد يوسف بدران ، وقام الوفد بجولة شملت أركان المهارات وأقسام المعهد ، واستعرضت الجمعية جوانب التعاون مع المعهد والتي أثبتت نجاحها الفترة الماضية وفتح المزيد من البرامج ذات العلاقة بسوق العمل .
وأكد سعيد الزهراني مدير الجمعية أن الجمعية تعمل بحمد الله تعالى على تنفيذ عدة برامج تأهيلية للأيتام بالتعاون مع التدريب التقني تستهدف اعدادهم للحياة العملية والاعتماد على النفس ، وكشف أن الجمعية إلى جانب ما تنفذه من برامج مهنية للجنسين فقد صرفت خلال الأربعة أشهر الماضية مبلغ مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة ريال لعدد 1339  يتيماً ويتيمة  ، كما أنها إلى جانب ذلك تعمل على دعم مائة أسرة محتاجة فعلياً بواقع ألف ريال لكل أسرة على مدار العام .

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